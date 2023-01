‘Renders tonen alle kanten van Samsung Galaxy S23 Plus en S23 Ultra’

Op het aankomende Galaxy Unpacked-event presenteert Samsung officieel de nieuwe Galaxy S23-smartphones. Toch zijn er al officiële afbeeldingen van de toestellen gelekt. We zien alle kleuren en kanten van de Galaxy S23 Plus en S23 Ultra.

‘Officieel marketingmateriaal van Samsung S23’s gelekt’

Nadat onlangs officieel beeldmateriaal van Samsungs nieuwe Galaxy S23 is gelekt, zijn er nu ook renders van de grotere broers verschenen. Iedere kleur en kant van de Galaxy S23 Plus en S23 Ultra is haarscherp te aanschouwen op deze afbeeldingen.

De Nederlandse website NieuweMobiel wist de persafbeeldingen te bemachtigen en publiceerde ze online. Laten we een kijkje nemen naar de aankomende vlaggenschepen.

Samsung Galaxy S23 Ultra: identiek aan voorganger

De Samsung Galaxy S23 Ultra is het topmodel in de S23-lijn. Kijkend naar het ontwerp van de smartphone, lijkt er weinig veranderd ten opzichte van vorig jaar. Het scherm en de achterkant zijn afgerond aan de zijkant, maar vlak bovenop. Ook zijn de camera’s niet in een eiland te vinden, maar heeft iedere lens een eigen uitsparing.

De S23 Ultra komt wederom met een S Pen, die in de behuizing zit. Daarnaast verschijnt de smartphone in vier kleuren: zwart, beige, groen en lila. Dat zijn dezelfde kleuren als bij de andere S23-toestellen. Er is geen exclusieve kleur voor het Ultra-model gelekt.

Verder belooft de S23 Ultra een flinke smartphone te worden, vooral op cameragebied. Het gerucht gaat dat deze smartphone het eerste Galaxy-toestel is met een 200 megapixel-hoofdcamera. Het lijkt erop dat de Samsung-telefoons betere foto’s in het donker maken.

Samsung Galaxy S23 Plus: S23, maar groter

Naast het Ultra-model is ook de S23 Plus gelekt. Deze komt in dezelfde zwarte, groene, beige en lila kleuren als de S23 en S23 Ultra. De behuizing van de Plus-versie lijkt vrijwel identiek aan die van de Galaxy S23, maar is fysiek groter. We zien weer een vlakke, glazen voor- en achterkant en de zijkanten zijn iets afgerond.

Met een grotere behuizing komt ook een groter amoled-scherm en ruimere batterijcapaciteit. Verder is de S23 Plus vrijwel hetzelfde als zijn kleinere broertje. Hij wordt naar verluidt aangedreven door de nieuwste en snelste Snapdragon 8 Gen 2-chip, heeft een scherm met 120Hz voor vloeiende animaties en achterop vinden we drie camera’s.

Officiële aankondiging op Galaxy Unpacked-evenement

Samsung kondigde onlangs het grootse Galaxy Unpacked-event aan. Op het evenement presenteert de fabrikant zijn nieuwe S23-lijn, bestaande uit de Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra. Het evenement vindt plaats op 1 februari 2023 en begint om 19.00 uur Nederlandse tijd. Houd Android Planet in de gaten om op de hoogte te blijven van alle Samsung-updates.

