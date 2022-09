‘Zoek de verschillen: zo ziet de Samsung Galaxy S23 Ultra eruit’

Kijk je uit naar de nieuwe Galaxy S-toestellen van Samsung en ben je benieuwd naar het design? Er is nu een hele set renders verschenen van de Samsung Galaxy S23 Ultra. De verschillen met de huidige S22 Ultra zijn minimaal.

Bekijk de Samsung Galaxy S23 Ultra-renders

In navolging van renders van de Samsung Galaxy S23 en S23 Plus zijn er nu ook afbeeldingen online gezet van de aankomende Galaxy S23 Ultra. Deze zijn weer afkomstig van de bekende lekker OnLeaks, waardoor ze zeer betrouwbaar zijn. Het gaat om met de computer geanimeerde afbeeldingen, die gebaseerd zijn op blauwdrukken uit de fabriek.

In eerste instantie zie je geen verschillen met de huidige Samsung Galaxy S22 Ultra. Toch heeft Samsung volgens de bron enkele kleine wijzigingen doorgevoerd. Zo is de maatvoering niet helemaal hetzelfde. De komende Ultra heeft afmetingen van 163,4 bij 78,1 bij 8,8 millimeter, terwijl de S22 Ultra 163,3 bij 77,9 bij 8,9 millimeter groot is.

Het grootste verschil zien we echter aan de achterkant, mits je goed oplet. We zien namelijk weer vijf losse camerasensoren. Die hebben dezelfde plaats als bij het huidige S22 Ultra-model. Wel zijn de twee kleinste lenzen volledig verzonken in de behuizing. Bij de Galaxy S22 Ultra zit daar nog een klein opstaand randje omheen.

De bron zegt wel dat de metalen rand om de lenzen iets groter is geworden. Tevens is de buiging van de schermranden aan de zijkant wat minder dan bij het huidige model. De Galaxy S23 Ultra wordt de smartphone met de dunste schermranden ooit van het bedrijf. De enkele selfiecamera is verstopt in een gaatje in het display.

Specificaties van Samsung Galaxy S23 Ultra

We gaan hetzelfde scherm zien als bij het huidige model. Zois er opnieuw een amoled-display van 6,8 inch met een hoge resolutie van 3080 bij 1440 pixels en een maximale ververssnelheid van 120Hz. Wel gaat het om een nieuwer scherm met betere kleurechtheid, minder reflectie en een hogere piekhelderheid.



Of er een versie komt met een Exynos-chip of de nog onaangekondigde Snapdragon 8 Gen 2-processor van Qualcomm is nog de vraag. Opladen zou kunnen met maximaal 45 Watt, net als bij de huidige Galaxy S22 Ultra. Natuurlijk is de S Pen weer aanwezig, die je weer in het toestel kan bewaren.

De primaire camera krijgt een grote upgrade en een sensor van 200 megapixel. Daarnaast verwachten we twee telelenzen om optisch te kunnen zoom, evenals een groothoeklens en een selfiecamera van 40 megapixel. Andere features zijn een IP68-certificering voor stof- en waterdichtheid, stereospeakers en 5G-connectiviteit.

Onthulling begin 2023

Wanneer de Galaxy S23-telefoons het levenslicht zien, is nog onduidelijk. De S22-serie werd in februari van dit jaar gepresenteerd. Volgens de laatste geruchten zou Samsung de release van de nieuwe toestellen nog wat willen vervroegen.

