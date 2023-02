Zie hoe de Samsung Galaxy S23 Ultra deze stresstest ondergaat

Krassen, vlammen en buigen. Het zijn allemaal onderdelen van een flinke smartphone-stresstest op YouTube. Dit keer is de Samsung Galaxy S23 Ultra aan de beurt, maar is ‘ie net zo sterk als zijn voorganger?

Samsung Galaxy S23 Ultra ondergaat ‘marteltest’

De Samsung Galaxy S23 Ultra is het ultieme topmodel in Samsung’s premium smartphonelijn. Hij is snel, heeft scherpe camera’s en is uitgerust met een helder scherm. Maar wat heb je daaraan als hij bij het minste en geringste kapot gaat?

Daarvoor doet YouTuber JerryRigEverything de stresstest. Hij test moderne of opvallende toestellen op fysieke stevigheid. Zo stelt hij het scherm blood aan vuur, bekrast hij de zijkanten en probeert hij de smartphone zelfs doormidden te breken. In zijn laatste video is de Galaxy S23 Ultra aan de beurt en die houdt het goed vol.

Samsung Galaxy S23 Ultra kan wel wat hebben

Allereerst test de YouTuber het scherm van de S23 Ultra. Deze is beschermd met een laagje Gorilla Glass Victus 2 en zou daardoor beter bestand zijn tegen barsten en krassen. Nadat JerryRigEverything met meerdere hardheidspennen over het scherm krast, blijkt dat de Ultra niet bovengemiddeld scoort.

Met een mes bekrast de YouTuber de aluminium zijkanten van de smartphone en verwijdert hij gemakkelijk de volumeknoppen. Ook gaat hij de achterkant en camera’s langs met zijn stanleymes, maar die blijven ongedeerd. Maar liefst 60 seconden lang houdt de YouTuber een aansteker tegen het scherm, maar zonder resultaat. Geen uitgeschakelde pixels of verkleuring in het scherm; indrukwekkend.

Als laatste de buigtest. De vorige S22 Ultra hield dit gemakkelijk vol en zo ook het nieuwste vlaggenschip. Wanneer het toestel van achter wordt gebogen, geeft de behuizing niet toe. Ook vanaf de schermkant blijft de smartphone heel. De S-Pen brak daarentegen wel erg gemakkelijk in twee stukken.

Meer over de Samsung Galaxy S23 Ultra

De Galaxy S23 Ultra is het topmodel uit de S23-lijn van Samsung. Hij is uitgerust met de snelste chip van het moment en heeft een 120Hz scherm. Daardoor voelt de smartphone razendsnel aan. Ook heeft ‘ie vijf camera’s aan boord, waaronder een 200 megapixel-hoofdcamera en een periscopische zoomlens. Daarmee maak je van zowel dichtbij, als ver weg scherpe foto’s.

Verder bevat de smartphone de bekende S-Pen, waarmee je de telefoon bedient en digitale notities op het scherm schrijft. De smartphone kwam op 1 februari 2023 op de markt en komt met vier grote Android-updates. Tot en met Android 17 zit je dus nog gebakken met dit toestel.

→ Samsung Galaxy S23 preview: vernieuwingen voor een hoge prijs

