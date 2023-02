Download: Samsung Galaxy S23 krijgt nu eerste software-update

Samsung heeft de eerste software-update uitgebracht voor de Galaxy S23-smartphones. Als je één van de nieuwe toestellen hebt, dan kun je de upgrade nu downloaden.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung lanceerde begin deze maand de Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra en komt nu met de eerste software-update voor de telefoons. De nieuwste versie is 516MB groot, waardoor het slim is om ‘m via een wifi-verbinding te downloaden. De update brengt (logischerwijs) geen nieuwe features met zich mee, maar bevat vooral bugfixes en prestatieverbeteringen.



Wel is het fijn dat de Android-beveiligingspatch van februari 2023 in de update zit verwerkt, waardoor de S23-telefoons weer helemaal up-to-date zijn. Je krijgt automatisch een notificatie als de update op jouw Galaxy S23 beschikbaar is. Ook kun je handmatig op checken door de instellingen-app te openen, op ‘Software-update’ te tikken en vervolgens voor ‘Downloaden en installeren’ te kiezen.

De S23, S23 Plus en S23 Ultra draaien uit de doos op Android 13 en kunnen rekenen op lange software-ondersteuning. Samsung belooft de smartphones vijf jaar lang van beveiligingsupdates te voorzien. Ook verschijnen in de toekomst vier nieuwe Android-versies voor de toestellen: Android 14 tot en met Android 17.

Over de Samsung Galaxy S23-telefoons

De Galaxy S23-toestellen volgen de Galaxy S22-smartphones van vorig jaar op en beschikken over de nodige vernieuwingen. Zo zijn de camera’s beter, is de hardware een stuk sneller dankzij de Snapdragon 8 Gen 2-processor en is het design aangepast. Maar, daar betaal je wel flink voor.

De nieuwe telefoons zijn een stuk duurder geworden. Voor de Galaxy S23 betaal je 949 euro, wat 100 euro meer is dan bij de S22 vorig jaar. De grotere S23 Plus heeft een adviesprijs van 1199 euro en de S23 Ultra kost zelfs 1399 euro. Ook zijn er versies met meer geheugen verkrijgbaar, waarvoor je nog meer betaalt.

Wil je meer weten? We hebben een uitgebreide review van de Samsung Galaxy S23 Ultra geschreven, waarin we je alles vertellen over het nieuwe vlaggenschip. Binnenkort volgt de recensie van het instapmodel, de Galaxy S23. We hebben ook de verschillen tussen de S23, S23 Plus en S23 Ultra op een rijtje gezet.

Wil je op de hoogte blijven? Houd Android Planet dan goed in de gaten. We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op Facebook, Instagram en Twitter.