Samsung Galaxy S23 vs Galaxy S22: moet je overstappen?

De Samsung Galaxy S23 lijkt sterk op zijn voorganger, maar er zijn natuurlijk wel interessante verschillen. Die zetten we in dit artikel voor je op een rijtje. Dit is onze Samsung Galaxy S23 vs Galaxy S22-vergelijking.

Samsung Galaxy S23 vs Galaxy S22

Gisteren kondigde Samsung de langverwachte Galaxy S23-serie officieel aan. Je kunt de smartphones nu ook direct al bestellen. Zoals ieder jaar voerde het Zuid-Koreaanse bedrijf weer diverse verbeteringen door, vooral op het gebied van de hardware. In onze preview van de Galaxy S23 lees je de eerste bevindingen.

Als je nu met een Samsung Galaxy S22 rondloopt, vraag je je mogelijk af of het de moeite waard is om over te stappen. Of misschien heb je een ouder toestel en twijfel je tussen de S23 en de inmiddels goedkopere S22. In deze vergelijking tussen de Samsung Galaxy S23 vs de Galaxy S22 zetten we de belangrijkste verschillen op een rij.

Design: vooral de achterkant is anders

Als je ze van de voorkant bekijkt, zie je nauwelijks verschil tussen de S23 en de S22. Het 6,1 inch-oled-scherm is namelijk net zo groot. De randen zijn opvallend genoeg iets dikker geworden, maar dat is alleen op papier te merken. Er zit verder nog steeds een gaatje in het scherm voor de selfiecamera. Samsung wil er blijkbaar nog niet aan om die onder het display te verstoppen, zoals op de Galaxy Z Fold 4. Dat zou voor volgend jaar wel een mooie verbetering zijn, want het design van de S23 is inmiddels iets té vertrouwd. Zeg maar gerust een beetje saai.

De achterkant laat wel een belangrijk verschil zien. Het camera-eiland dat aan de behuizing vastgeklikt leek, is dit jaar helemaal verdwenen. De lenzen zitten nu los op de telefoon geplakt. Dat kenden we al van de Samsung Galaxy S22 Ultra en ook de Galaxy A54 krijgt dit ontwerp. Het lijkt er dus op dat Samsung een eenduidig en herkenbaar design gaat hanteren voor veel van zijn smartphones.

Verder is de S23 verkrijgbaar in zwart, groen, lila en crème. De S22 kocht en koop je in goud, groen, wit of zwart.

Snellere hardware, grotere accu

In Nederland voorzag Samsung zijn S-telefoons sinds 2015 van een eigen chip. Die begon de laatste jaren behoorlijk achter te lopen op de alternatieven van marktleider Qualcomm. Gelukkig is de fabrikant overstag: de Galaxy S23 draait wereldwijd op Qualcomms Snapdragon 8 Gen 2-chip.

Dat is de allersnelste processor van dit moment. Samsung koos bovendien voor een aangepaste versie, die nog beter presteert. De S23 belooft dus een flinke sprong in prestaties te maken. Vooral als je veel gamet of stevig aan multitasken doet, zul je daar profijt van hebben.

Daarnaast heeft de S23 een iets grotere accu dan de S22: 3900 vs 3700 mAh. In combinatie met de zuinigere chip zou het nieuwe toestel daarom een merkbaar betere accuduur moeten hebben dan zijn voorganger. Dat gaan we voor onze review natuurlijk uitgebreid testen. Opladen gaat net zo snel (of traag) als vorig jaar: met 25 Watt. Als je draadloos accusap tankt daalt die snelheid naar 10 Watt.

Camera’s zijn subtiel verbeterd

Op papier heeft Samsung nauwelijks aan de camera’s op de achterkant gesleuteld. Dat is ook niet zo gek, want de S22 kreeg vorig jaar nog een grote update op dit vlak. De Galaxy S23 beschikt weer over een 50 megapixel-hoofdcamera, een groothoeklens van 12 megapixel en een telelens. Die heeft een resolutie van 10 megapixel en je kunt er 3x mee inzoomen.

Samsung belooft overigens dat de camera’s wel degelijk beter presteren dan vorig jaar. Dat komt grotendeels door de nieuwe processor, die vooral bij weinig licht scherpere foto’s en video’s mogelijk maakt. Daarnaast schiet je nu 8K-video met 30 frames per seconde. Op de S22 was dat nog 24 frames per seconde.

Helemaal nieuw is de selfiecamera. Die heeft nu een resolutie van 12 megapixel in plaats van 10. Dat verschil is op zich niet erg indrukwekkend, maar de camera heeft een aantal leuke trucjes. Zo is de autofocus verbeterd en zou hij mooiere portretten moeten schieten in het donker.

Software: een jaar langer ondersteuning

Samsung introduceerde vorig jaar zijn nieuwe en erg indrukwekkende updatebeleid. High-end telefoons van het merk krijgen vier grote Android-update en vijf jaar lang beveiligingspatches. Dat geldt dus ook voor de Galaxy S23. Aangezien de telefoon uit de doos op Android 13 draait, zit je dus tot en met Android 17 gebakken. Daarnaast brengt Samsung tot begin 2028 updates uit die je toestel beschermen tegen veiligheidslekken.

Logischerwijs geldt voor de S22 dat er in beide gevallen een jaar af gaat. Het toestel wordt bijgewerkt tot en met Android 16 en krijgt tot begin 2027 beveiligingsupdates. Ook dat is natuurlijk nog behoorlijk lang.

Hogere prijs

Als we de Samsung Galaxy S23 met de Galaxy S22 vergelijken, kunnen we er niet omheen: de prijs is behoorlijk omhoog gegaan. Waar je voor de Galaxy S22 met 8GB RAM en 128GB opslag nog 849 euro betaalde, is dat dit jaar 949 euro. Als je 256GB opslag wil, leg je 1019 euro neer.

Dat zijn stevige prijzen, zeker omdat de Galaxy S22 inmiddels flink goedkoper is geworden. Je haalt hem al voor net iets meer dan 600 euro in huis. Het verschil bedraagt op dit moment dus ruim 300 euro. In onderstaand overzicht vind je de beste prijzen, ook als je de S22 in combinatie met een abonnement wil aanschaffen.

Ga je toch liever voor het nieuwste van het nieuwste? De Samsung Galaxy S23 ligt vanaf nu in de winkels. We hebben de beste deals voor je op een rij gezet. Hieronder vind je directe links naar diverse winkels en webshops.

