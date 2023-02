Downloaden: de wallpapers van de Samsung Galaxy S23

De Samsung Galaxy S23 is officieel onthuld en direct verkrijgbaar in Nederland. Wil je een vleugje van het nieuwe vlaggenschip op je eigen telefoon? Gebruik deze wallpapers.

Download de Samsung Galaxy S23 wallpapers

Android-liefhebbers keken al een tijdje naar de aankondiging van de Samsung Galaxy S23 uit en deze week was het dan eindelijk zover. De Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra zijn gepresenteerd en liggen nu in de winkels. Bij een nieuw Samsung-vlaggenschip horen ook verse wallpapers, en die kun je downloaden op je eigen smartphone.



De website Ytechb heeft de officiële achtergronden van de Galaxy S23-telefoons verzameld en online gezet. Het gaat om vier nieuwe wallpapers met een simpel, maar fraai ontwerp. Je kan ze via deze Google Drive-link downloaden en instellen op je telefoon. De plaatjes hebben een hoge resolutie, dus ze zijn lekker scherp.

Dit is de Samsung S23

Met de Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra brengt Samsung – net als voorgaande jaren – drie nieuwe high-end smartphones uit. De toestellen zijn niet heel vernieuwend, maar natuurlijk wel weer beter dan de voorgangers. Zo hebben de S23-telefoons een nieuw design, betere camera’s en de snelste hardware van dit moment.

Het instapmodel, de S23, is bovendien relatief compact dankzij het 6,1 inch-scherm. De S23 Plus is vrijwel identiek aan de reguliere S23, maar wel een stuk groter. Het display van dit toestel is 6,6 inch groot en omdat de behuizing groter is, past er een forse 4700 mAh-batterij in. De accu van de S23 is trouwens ook groter dan die van de S22.

Het absolute toptoestel is de Galaxy S23 Ultra. De smartphone heeft het grootste scherm (6,8 inch), de grootste batterij (5000 mAh) en maakt foto’s met een nieuwe 200 megapixel-camera. Die combineert pixels om mooiere plaatjes vast te leggen, ook als het donker is. Verder werkt de Ultra weer met de S Pen, de bekende stylus van Samsung.

Helaas zijn de Galaxy S23-telefoons ook duurder geworden. De reguliere Samsung S23 heeft een adviesprijs van 949 euro, waarmee hij 100 euro meer kost dan de S22 van vorig jaar. De S23 Plus gaat voor 1199 euro over de toonbank en de S23 Ultra is met 1399 euro nog prijziger. Meer weten? Lees alles over de aankondiging van de Samsung Galaxy S23.

→ Samsung Galaxy S23 preview: vernieuwingen voor een hoge prijs

Meer over Samsung lezen?

