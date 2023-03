Vreemd: ‘Samsung Galaxy S23-foto’s zitten vol wazige vlekken’

Gebruikers van de Samsung Galaxy S23 melden problemen met de hoofdcamera. Daarmee gemaakte foto’s zijn scherp in het midden, maar wazig aan de buitenkant. Lees hier over het probleem en een eventuele (software-)update.

Wazige foto’s zorgen voor frustratie bij S23-gebruikers

De Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra zijn Samsungs meest recente toptoestellen en worden alom geprezen, ook door Android Planet. De smartphones zijn razendsnel, de batterij houdt het lang vol en de camera’s zijn haarscherp. Althans, dat laatste lijkt bij sommige gebruikers mis te gaan.

Online melden gebruikers en techwebsites (waaronder NotebookCheck) namelijk een kwaaltje van de Galaxy S23 en S23 Plus. Bij foto’s die met de hoofdcamera genomen worden, verschijnt soms een wazige kring of vlek in beeld. Van binnen naar buiten is de foto dan scherp, onscherp en weer scherp. Een vreemd fenomeen dus.

De vlekken verschijnen zowel in de automatische modus, als in de RAW-stand. Dat laatste voorkomt dat de smartphone zelf de foto’s al hevig nabewerkt. Het lijkt er daardoor op dat het probleem niet aan de software, maar juist hardware ligt. En dat betekent dat een oplossing misschien wel het inwisselen van je toestel is.

Gelukkig melden andere gebruikers dat het probleem (deels) te verhelpen is wanneer je handmatig de focus instelt. De vlekken zijn dan minder en dat is goed om te horen, want wellicht is het probleem daardoor wél op te lossen met een software-update.

Wat een software-update van Samsung betreft: de fabrikant komt snel met een grote camera-update, aldus de betrouwbare lekker Ice Universe op Twitter. Het lijkt erop dat de S23-telefoons daarmee nog verder verfijnd worden en cameraproblemen verholpen worden. Met als doel natuurlijk om sneller, mooiere plaatjes te schieten. Verder is er nog weinig over de update bekend.

