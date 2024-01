Dit zijn 6 toffe alternatieven voor de Samsung Galaxy S24-serie

Met de komst van de nieuwe Samsung Galaxy S24, S24 Plus en S24 Ultra rijst de vraag: zijn deze toestellen iets voor mij, of toch niet? Wij zetten zes alternatieven voor de Galaxy S24 op een rij.

Twijfel je over de S24-serie? Bekijk ook deze telefoons

Het kiezen van een nieuwe Android-smartphone doe je niet zomaar. Het is daarom handig om verschillende toestellen met elkaar te vergelijken. Om je een eindje op weg te helpen, hebben we verschillende alternatieven voor de Samsung Galaxy S24, S24 Plus en S24 Ultra onder elkaar gezet.

Google Pixel 8 in plaats van Samsung Galaxy S24

Het instapmodel van Google komt in veel aspecten overeen met de nieuwe Samsung Galaxy S24. Zo heeft de Google Pixel 8 hetzelfde formaat van 6,2 inch. Fijn voor wie graag een kleinere, handzame telefoon heeft.

Ook het scherm heeft ongeveer dezelfde full-hd-resolutie en een ververssnelheid van 120Hz. Beide smartphones bevatten ook een hoofdcamera van 50 megapixel voor scherpe foto’s en een prima groothoeklens.

De verschillen zitten ‘m bijvoorbeeld in de telelens die ontbreekt bij de Google Pixel 8. De Pixel heeft wel een grotere batterij en krijgt eerder de nieuwste software-updates met vaak exclusieve functies. Ook is de Android-schil van Google neutraler dan die van Samsung. Wie houdt van een handzame telefoon met overzichtelijke software, is de Pixel 8 een mooi alternatief.

Asus Zenfone 10 in plaats van Samsung Galaxy S24

Ook leuk is de Asus Zenfone 10. Deze kleine smartphone is bepakt met indrukwekkende specificaties, zoals een helder amoled-scherm, 50 megapixel-hoofdcamera, een groothoeklens en dat alles in een stevige behuizing. En net zoals de S24 heeft deze smartphone 8GB aan werkgeheugen en minimaal 128GB opslag.

Opvallend aan de Zenfone 10 is het formaat. Met 5,9 inch is de telefoon nog een slag kleiner dan de Samsung S24, maar hij is wel voorzien van de snelle en zuinige Snapdragon 8 Gen 2-chip. Verder heeft de kleinere Zenfone een iets grotere batterij, maar ontbreekt ook hier de telelens. Qua software wordt de Asus vier jaar ondersteund, dus drie jaar korter dan de Samsung Galaxy S24.

OnePlus 11 in plaats van Samsung Galaxy S24 Plus

Zoek je juist een grotere smartphone? Dan kom je snel bij toptoestellen van andere fabrikanten terecht. Zo is er bijvoorbeeld de OnePlus 11, die net als de Galaxy S24 Plus een amoled-scherm van 6,7 inch heeft. Beide smartphones hebben een QHD-resolutie en een 50 megapixel-camera.

De tele- en groothoeklens op de OnePlus zijn zelfs een stukje scherper dan op de S24 Plus en hij laadt een stuk sneller op. Ook de OnePlus 11 is voorzien van een Snapdragon 8 Gen 2-chip, maar houd ook de lancering van de OnePlus 12 in de gaten. Dit vlaggenschip verschijnt later deze maand.

Xiaomi 13 Pro in plaats van Samsung Galaxy S24 Plus

Een andere smartphone met een formaat van 6,7 inch is de Xiaomi 13 Pro. Deze smartphone verscheen in het voorjaar van 2023 en heeft een even scherp en vloeiend scherm als de S24 Plus. Ook de Xiaomi 13 Pro heeft een hoofdcamera van zo’n 50 megapixel.

De Xiaomi beschikt ook over scherpere tele- en groothoeklenzen en draait op de snelle Snapdragon 8 Gen 2. Voor wie graag selfies maakt, bevat de Xiaomi met 32 megapixel een scherpe frontcamera. De 13 Pro laadt een stuk sneller op dan de S24 Plus (120 Watt in plaats van 45 Watt), maar krijgt grote updates tot en met Android 16.

Google Pixel 8 Pro in plaats van Samsung Galaxy S24 Ultra

Met de Google Pixel 8 Pro kun je eigenlijk niet de mist ingaan. De smartphone is een stuk goedkoper dan de S24 Ultra, maar biedt nog steeds een complete set hardware. Beide telefoons hebben een hoofdcamera, groothoek- en telelens, maar een periscooplens ontbreekt op de Pixel. Ook de batterij is ongeveer even groot als op de S24 Ultra.

Net als bij de Samsung focust de software van de 8 Pro steeds meer op kunstmatige intelligentie. Bij Google heb je dan vaak direct toegang tot deze AI-functies. Het scherm van de Pixel 8 Pro is bijna even fel als de S24 Ultra en heeft ook een 120Hz-ververssnelheid. Je levert dus weinig in met de Google-telefoon.

Asus ROG Phone 8 Pro in plaats van Samsung Galaxy S24 Ultra

Koop jij een smartphone vanwege de prestaties, bijvoorbeeld voor mobiele games? Bekijk dan ook eens de ROG Phone 8 Pro van Asus. De smartphone is net uit en is op papier ontzettend krachtig. Zo heeft ‘ie dezelfde Snapdragon 8 Gen 3-chip als de S24 Ultra, maar blinkt hij op andere vlakken net iets meer uit.

De ROG Phone 8 Pro heeft bijvoorbeeld meer RAM (16GB in plaats van 12GB), een 500 mAh-grotere batterij en een scherm met een 165Hz-ververssnelheid. Dat laatste laat gamen enorm vlot aanvoelen. Wel wint de S24 Ultra op het gebied van camera’s (200MP-hoofdcamera en 5X periscooplens) en qua software-ondersteuning.

Of ga voor de Galaxy S23-serie

Ze mogen misschien al een jaartje oud zijn, maar de Samsung Galaxy S23-serie is nog steeds een interessante keuze als nieuwe Android-smartphone. Zo zijn ze alle drie voorzien van een Snapdragon-processor die snel en energiezuinig is. De afwerking van de smartphones is ook net iets anders, met geen matte maar glanzende zijkanten.

Daarnaast zijn de camera’s bijna even goed als op de S24-serie, met zelfs een betere telelens op de S23 Ultra. De toestellen worden ondersteund tot en met Android 17, dus je kunt er gerust nog wat jaren mee door. Natuurlijk zijn ook de prijzen van de vorige generatie Samsung-smartphones flink gedaald. Hieronder vind je de beste aanbiedingen.

