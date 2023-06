‘Samsung verbetert camera’s Galaxy S24 Ultra nauwelijks’

Samsung lijkt niet van plan om veel te sleutelen aan de camera’s van de Galaxy S24 Ultra. Volgens een nieuw gerucht krijgt het toekomstige toptoestel vrijwel dezelfde hardware als de huidige S23 Ultra.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Camera’s Samsung Galaxy S24 Ultra stellen teleur’

Samsung voorzag de Galaxy S23 Ultra dit jaar van een fonkelnieuwe 200 megapixel-hoofdcamera. We gingen er daarom al vanuit dat de S24 Ultra deze sensor zou hergebruiken. De groothoeklens en telecamera’s gaan al veel langer mee en lijken wel toe aan een upgrade.

Volgens de bekende insider Ice Universe hoeven we daar helaas niet op te rekenen. Informatie van zijn Koreaanse bronnen wijst erop dat de Samsung Galaxy S24 Ultra vrijwel dezelfde camera’s krijgt als zijn voorganger.

Dat is nogal teleurstellend. Vooral de 12 megapixel-groothoeklens kunnen we inmiddels bijna antiek noemen. Hij heeft een erg kleine sensor, waardoor het verschil met de hoofdcamera behoorlijk groot is. Samsungs dreigt bovendien achter te gaan lopen op de concurrentie. Volgens geruchten geeft Google de Pixel 8 Pro later dit jaar bijvoorbeeld wél een nieuwe groothoeklens.

Ook aan de 10 megapixel-telecamera’s zou weinig veranderen. De lens waarmee je 3x inzoomt is zelfs identiek aan de huidige. De tweede, die het beeld 10x dichterbij haalt, krijgt wel een iets aangepaste sensor. Die is echter net zo groot (of beter gezegd: klein) als het exemplaar op de S23 Ultra. Of de kwaliteit van je foto’s er veel op vooruit gaat, is dus twijfelachtig.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Release nog ver weg

Samsung presenteert de Galaxy S24-serie pas begin volgend jaar. Er is daarom nog niet heel veel bekend over de toestellen. Mogelijk schrapt de fabrikant het Plus-model, aangezien die de afgelopen jaren het minst goed verkocht. In dat geval zouden er dus alleen een ‘gewone’ S24 en een S24 Ultra verschijnen.

De Galaxy S23-serie draait wereldwijd op een Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy-chip van Qualcomm. Bij de S24 kiest men er misschien weer voor om Europese toestellen van een eigen chip te voorzien. Deze liepen de laatste jaren achter op de snelste Snapdragons, maar Samsung probeert dat gat te dichten.

Wij houden je graag up-to-date over het laatste Samsung-nieuws! Voeg ons daarom toe aan je Google Nieuws-pagina, abonneer je op onze gratis nieuwbrief en download de Android Planet-app.

Lees het laatste nieuws over Samsung: