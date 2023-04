‘Samsung Galaxy S24-smartphones krijgen weer dezelfde camera’s’

Volgens geruchten krijgt de Samsung Galaxy S24-serie geen grote vernieuwingen op cameragebied. De fabrikant gebruikt namelijk dezelfde sensoren bij de S23. Lees hier waardoor dit komt en of het een probleem is.

Geen fysieke verbetering voor S24-camera’s

Bij een nieuw Samsung-vlaggenschip verwachten we ieder jaar ook grote verbeteringen. Dit jaar zagen we dat bij de Samsung Galaxy S23 vooral in prestaties en batterijduur. Ook kwam het Ultra-model als eerste Galaxy-smartphone met een 200 megapixel-camera.

Het ziet er helaas naar uit dat de Galaxy S24-telefoons geen grote verbeteringen krijgt op cameragebied, zo meldt GizmoChina. De Samsung Galaxy S24 Ultra zou beschikken over dezelfde 200 megapixel-sensor als zijn voorganger. De S24 en (misschien) S24 Plus maken zelfs gebruik van dezelfde 50 megapixel-sensor als de S23, die dan al drie jaar oud is.

Samsung Galaxy S23 en S23 Ultra

De camera’s op de Samsung S23-telefoons zijn echter absoluut niet slecht. De smartphones presteren uitmuntend in vrijwel iedere lichtomstandigheid, maken haarscherpe foto’s en filmen in 8K. De automatische nabewerking verwerkt een ruwe foto automatisch tot helder plaatje. De kans is groot dat Samsung via software de ‘oude’ sensoren verder verbetert.

Camera-ontwikkeling neemt af

High-end smartphones maken tegenwoordig zulke goede foto’s, dat het verbeteren van camera’s alleen maar moeilijker wordt. Natuurlijk speelt de compactheid van de smartphone ook een rol, want een grotere sensor betekent een dikkere smartphone of groter camera-eiland.

Fabrikanten onderscheiden zich daarom met verschillende lenzen, automatische nabewerking en hoge aantallen megapixels. Dat laatste blijkt in de praktijk niet eens altijd relevant te zijn vanwege pixel binning. Andere fabrikanten kiezen voor een 1 inch-sensor op toestellen, wat voor beter belichte foto’s moet zorgen, maar ook dat is niet zo’n grote verbetering als dat het klinkt.

Het is dus afwachten hoe Samsung dezelfde sensoren op de nieuwe smartphones optimaal weet te benutten. Wellicht kiest het bedrijf ervoor om de aandacht bij de S24 meer op snelheid, batterijduur, opladen of connectiviteit te leggen.

Dit verwachten we van de Samsung Galaxy S24-serie

Hoewel we de S24-serie pas in het voorjaar van 2024 mogen verwachten, gaan er al een aantal geruchten rond. Zo komt er waarschijnlijk een einde aan het Plus-model. Dit toestel verkocht de afgelopen jaren het minste van de S-serie, waardoor Samsung mogelijk geen S24 Plus uitbrengt.

Ook zou Samsung het scherm van de S24 Ultra een nog hogere ververssnelheid geven. Waar de huidige modellen maximaal 120 beelden per seconde tonen, doet de Samsung Galaxy S24 Ultra dat met 144 beelden. Dat zorgt voor een nog soepelere gebruikservaring. Zeker in combinatie met een snelle chip en veel werkgeheugen.

Wat denk jij? Weet Samsung nog betere camera’s te maken of is de kwaliteit al perfect? Laat het weten in de reacties. Wij zijn benieuwd naar Samsungs aankomende vlaggenschepen en hebben natuurlijk ook de huidige toptoestellen getest.

Benieuwd naar de S23-serie? Bekijk dan onze videoreview

