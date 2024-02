Samsung Galaxy S24 camera’s: dit zijn de belangrijkste verbeteringen

De camera’s zijn voor veel mensen een belangrijke reden om de Samsung Galaxy S24 te overwegen. Maar wat zijn de belangrijkste verbeteringen van de toestellen ten opzichte van hun voorgangers? We zetten ze voor je uiteen.

Samsung Galaxy S24 camera’s

Koop jij vooral een nieuwe smartphone om mooiere foto’s te kunnen maken? Dan ben je vast benieuwd naar de camera’s van de Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus en S24 Ultra. Hoe heeft Samsung ze verbeterd? We lopen alle nieuwigheden met je langs.

S24 en S24 Plus hardware: niets nieuws onder de zon

Haal je een Galaxy S24 of Galaxy S24 Plus in huis? Dan hebben we slecht nieuws: aan de camerahardware is niets veranderd ten opzichte van de Galaxy S23 en S23 Plus. Je hebt nog steeds de beschikking over een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 10 megapixel-telecamera. Die laatste haalt het beeld 3x dichterbij zonder kwaliteitsverlies.

Vooral de groothoeklens en telecamera gaan al aardig wat jaartjes mee. Samsung vertrouwt vooral op verbeterde software om je toch mooiere foto’s te laten maken. Toch zou het fijn zijn als de Galaxy S25 (Plus) weer eens echt nieuwe camera’s krijgt.

→ Lees onze review van de Samsung Galaxy S24 en die van de Galaxy S24 Plus

Samsung Galaxy S24

S24 Ultra: minder ver, maar beter zoomen

De Galaxy S24 Ultra heeft wél een nieuwe camera. Het gaat om een telelens die het beeld 5x dichterbij haalt zonder kwaliteitsverlies. Hij vervangt de oude 10 megapixel-lens op de S23 Ultra waarmee je 10x kon inzoomen.

Dat lijkt misschien een achteruitgang, maar de nieuwe camera heeft een veel hogere resolutie van 50 megapixel. Daardoor zien foto’s er zelfs als je 10x inzoomt nog prima uit. Je maakt dan gebruik van het middelste deel van de sensor.

Deze nieuwe telelens heeft bovendien een belangrijk voordeel: als je het beeld bijvoorbeeld 6 of 7x dichterbij haalt, schiet je veel mooiere foto’s dan voorheen. Je zoomt dan in vanaf de 5x-telelens en hoeft dus minder te ‘croppen’. Op de S23 Ultra maakte je in dit scenario gebruik van de 3x-telelens. Dat leverde vaak wazige plaatjes op.

Aan de andere lenzen is niets veranderd. De hoofdcamera heeft weer een resolutie van 200 megapixel, al schiet je standaard kiekjes van 12 megapixel door middel van pixel binning. Daarnaast beschik je over een 12 megapixel-groothoeklens en een tweede telelens die het beeld 3x dichterbij haalt.

→ Lees onze review van de Samsung Galaxy S24 Ultra

Galaxy AI brengt de meeste verbeteringen

Aan de hardware is dus stiekem weinig verbeterd. Toch brengt Samsung een hoop nieuws naar de camera’s van de Galaxy S24-toestellen. Ze beschikken namelijk over Galaxy AI. Dat is de verzamelnaam voor alle functies die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie.

Welke S24 je ook koopt, je kunt eenvoudig objecten in je foto verplaatsen of zelfs veranderen. Dat kenden we al van de Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro, waarop het (voorlopig) wel iets mooiere resultaten oplevert. Daarnaast is het mogelijk om foto’s met een scheve horizon recht te trekken en de ontbrekende delen in te vullen met AI. Die zorgt bijvoorbeeld voor extra wolken of gras.

Een andere toffe functie is het verwijderen van reflecties in je kiekjes. Ook daarvoor geldt dat het niet altijd foutloos werkt, maar het kan wel helpen. Tot slot kun je je foto’s laten remasteren. Dan werpt de software als het ware een tweede blik en past indien nodig de kleuren en het contrast aan.

Overigens komen veel AI-functies binnenkort ook naar de oudere Galaxy S23-toestellen. Je hoeft daarvoor dus niet per se een S24 aan te schaffen.

