‘Zien: Samsung Galaxy S24-dummy’s online opgedoken’

Er gaan verschillende geruchten rond over de Samsung Galaxy S24-smartphones. Nu zijn er foto’s opgedoken van S24-dummy’s, die een bekend ontwerp laten zien. We praten je bij over wat opvalt en wat de verwachtingen zijn.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Samsung Galaxy S24-dummy’s van dichtbij

In de foto’s zijn alle nieuwe modellen te zien: de Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus en Galaxy S24 Ultra. De twee kleinere modellen hebben – net als de S23 en S23 Plus – drie camera’s op de achterkant, platte zijkanten en ronde hoeken. Het lijkt erop dat de drie lenzen bij de S24 (Plus) iets meer uitsteken in vergelijking met de voorgangers.

De S24 Ultra heeft een opvallender uiterlijk, met een rechthoekige vorm en nog twee extra camera’s op de achterkant. Helaas zijn er geen foto’s van de voorkanten van de dummy’s. Daarom kunnen we nog niet bevestigen dat de Ultra een minder gebogen, maar juist een platter scherm krijgt.

Eerdere lekken onthulden de afmetingen van de S24 Ultra: 162,3 bij 79 bij 8,7 millimeter, wat ongeveer hetzelfde is als bij de S23 Ultra. De afmetingen van de Samsung Galaxy S24 Plus en S24 zijn ook bekend: renders van de S24 Plus geven afmetingen van 158,5 bij 75,9 bij 7,6 millimeter, terwijl de S24 volgens een ander lek 147 bij 70,5 bij 7,6 millimeter meet. Daarmee zijn de smartphones nagenoeg even groot als de voorgangers.

Kleuren en behuizingen

Hoewel de dummy’s enkel in wit gehuld zijn, is het goed om te weten dat Samsung mogelijk voor de behuizingen van de S24-lijn niet aluminium, maar titanium kiest. Een titanium behuizing is extra stevig en krast minder makkelijk, maar ziet er ook luxer uit.

Daarnaast zijn er geruchten verschenen over de kleuren waar je straks uit kunt kiezen bij de nieuwe Samsung-smartphones. Volgens een betrouwbare bron kun je straks kiezen uit zwart, grijs, violet en geel.

Wanneer weten we meer?

Samsung zou de Galaxy S24-serie op 17 januari 2024 willen onthullen. Volgens insider Max Jambor vindt er dan een Samsung-evenement in San Jose plaats.

Wil je niks missen over de Samsung S24, S24 Plus en S24 Ultra? Op Android Planet houden we je up-to-date over het laatste nieuws rondom de nieuwste Samsung-smartphones. In de tussentijd blijf je op de hoogte van het laatste smartphonenieuws via de site, nieuwsbrief en gratis app.