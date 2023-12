‘Samsung Galaxy S24-serie volledig gelekt: foto’s én specificaties’

De Samsung Galaxy S24-serie heeft nauwelijks geheimen meer: naast officieel ogende foto’s zijn ook vrijwel alle specificaties gelekt. De kleinste variant lijkt er bekaaid van af te komen…

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Samsung Galaxy S24 te zien op foto’s’

De website Windows Report heeft foto’s gepubliceerd van de Samsung Galaxy S24-serie. Het lijkt te gaan om officieel marketingmateriaal dat rechtstreeks afkomstig is van Samsung zelf. Ook de specificaties van de drie nieuwe high-end smartphones liggen op straat.

De kleinste S24 zou wereldwijd op een Exynos 2400-chip draaien. Dat is opvallend, aangezien deze processoren in het verleden alleen buiten de Verenigde Staten werden gebruikt. Het toestel krijgt een 6,2 inch-oled-scherm, iets groter dan de Galaxy S23, dat uiteraard een verversingssnelheid van 120Hz biedt voor soepele beelden.

Ook de accu groeit een beetje, van 3900 naar 4000 mAh. Opladen gaat nog steeds vrij traag met 25 Watt. Er is 8GB werkgeheugen aanwezig en je kiest uit varianten met 128, 256 of 512GB opslag.

Zoals we al wisten krijgt de smartphone een hoekiger design, dat doet denken aan recente iPhones. De smartphone verschijnt in drie kleuren: zwart (hieronder niet afgebeeld), grijs, paars en geel.

De gewone Samsung Galaxy S24

S24 Plus

De Samsung Galaxy S24 Plus lijkt uiterlijk als twee druppels water op zijn kleinere broertje, maar heeft een 6,7 inch-scherm. Dat is wederom iets groter dan zijn voorganger, de Galaxy S23 Plus. Bovendien zou dit toestel een Snapdragon 8 Gen 3-chip aan boord hebben. Daardoor is hij ruim sneller dan de gewone S24. We weten echter niet zeker of de S24 Plus ook in Nederland op deze processor draait. Het is mogelijk dat hij bij ons toch een Exynos 2400 krijgt. Samsung zorgt voor 12GB werkgeheugen en 256 of 512GB opslag.

De accu heeft een capaciteit van 4900 mAh en laadt met 45 Watt een stuk sneller op dan de normale S24. De camera’s zijn wel hetzelfde. Het gaat om een 50 megapixel-hoofdcamera, een 12 megapixel-groothoeklens voor wijdere foto’s en een 10 megapixel-telelens om 3x mee in te zoomen. Op papier zijn dat dezelfde camera’s als vorig jaar, maar mogelijk verbetert Samsung de software, waardoor je toch mooiere kiekjes schiet.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het topmodel: de Samsung Galaxy S24 Ultra

Ook van de Samsung Galaxy S24 Ultra zijn foto’s verschenen. Dit is de enige variant in de serie met een S Pen én een titanium behuizing. Dat materiaal is zowel lichter als sterker dan het aluminum dat we bij de goedkopere varianten zien. Wel verschijnt het toestel in dezelfde kleuren.

De Ultra heeft weer een 6,8 inch-oled-scherm met een hogere resolutie en mogelijk ook een hogere helderheid. Het lijkt erop dat Samsung afscheid neemt van de gebogen schermranden. Het zou voor het eerst in jaren zijn dat Samsung bij zijn topmodel kiest voor een volledig plat display. Verder wijkt het design niet veel af van de Galaxy S23 Ultra.

Bij de S24 Ultra kiest Samsung sowieso voor een Snapdragon 8 Gen 3-chip, in combinatie met 12GB werkgeheugen. Je kiest uit 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte. De accu van 5000 mAh laadt op met maximaal 45 Watt. Andere high-end smartphones, zoals de Xiaomi 14 Pro, bieden overigens veel hogere laadsnelheden.

De hoofdcamera behoudt zijn resolutie van 200 megapixel en ook aan de 12 megapixel-groothoeklens lijkt niets te veranderen. Dat gebeurt wel bij de telelenzen. Het exemplaar waarmee je 10x optisch inzoomt sneuvelt en wordt vervangen door een 50 megapixel-camera waarmee je het beeld ‘slechts’ 5x dichterbij haalt. Die is mogelijk wel van hogere kwaliteit.

AI ingebouwd

We lazen eerder al dat Samsung aan een eigen AI-model werkt voor alle toestellen in de S24-serie. Zo kun je berichten die je krijgt in real time vertalen, teksten laten samenvatten en foto’s bewerken of genereren.

Daar komt behoorlijk wat rekenkracht en dus warmteontwikkeling bij kijken. Samsung vergroot daarom de zogenaamde ‘vapor chambers’, oftewel de koeling. Bij de S24 en S24 Plus is deze respectievelijk 1,5 en 1,6 keer zo groot als bij hun voorgangers. Bij de S24 Ultra is dat zelfs 1,9 keer. Daar heb je ook profijt van als je bijvoorbeeld zware 3D-games speelt: je toestel wordt dan minder snel heet.

Mogelijk presenteert Samsung de Galaxy S24-serie op 17 januari 2024. Prijzen zijn nog niet bekend. Ter vergelijking: De S23 had een startprijs van 949 euro, de S23 Plus begon bij 1199 euro en voor de S23 Ultra was je minimaal 1399 euro kwijt.

Wil je op de hoogte blijven? Houd Android Planet dan goed in de gaten. We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op Google Nieuws, Facebook, Instagram en X (voorheen Twitter).

Lees het laatste nieuws over Samsung: