Opvallend of juist niet: ‘dit zijn de kleuren de Samsung Galaxy S24’

Over de Samsung Galaxy S24-serie verschijnen regelmatig geruchten en de lancering komt steeds dichterbij. Via een betrouwbare bron weten we nu in welke kleuren de S24-serie zal verschijnen.

‘Samsung Galaxy S24 verschijnt in deze kleuren’

Nog een paar maandjes wachten en dan is het zover. De lancering van de Samsung Galaxy S24-smartphones vindt waarschijnlijk plaatst in het begin van 2024. De afgelopen maanden verzamelden we een hoop info over de smartphones, waaronder het ontwerp van de Galaxy S24 Plus. Nu weten we ook de verschillende kleuren.

Ross Young, een betrouwbare bron op X (voorheen Twitter), verklapt de tot voorheen nog onbekende kleuren. De S24-serie, dus zowel de S24, S24 Plus en S24 Ultra verschijnen in vier kleuren: zwart, grijs, violet en geel. Daarmee lijkt er voor ieder wat wils, want wie graag voor een onopvallende kleur kiest, kan bij zwart of grijs terecht. Spring je er echter graag uit met smartphone, dan kun je voor paars en geel gaan.

Vooral de gele uitvoering is een opvallende keuze. De laatste Galaxy S-smartphone die Samsung in het geel uitbracht was de Galaxy S10e, maar deze kanariegele kleur was wel erg fel. De afgelopen jaren bracht Samsung vooral subtielere kleuren uit, zoals donkergroen en lichtblauw op de S22 en lavendel (lichtpaars) op de S23. We verwachten dat violet op de Galaxy S24-serie het meest overeen zal komen met die lavendelkleur.

Zoals bij elke Samsung-lancering houdt de fabrikant ook wat kleuren achter voor klanten die online bij het merk bestellen. Deze online exclusive kleuren zijn ook niet allemaal even subtiel, zoals oranje. Daarnaast is er lichtblauw en lichtgroen.

Tot nu toe weten we nog niet hoe de kleuren er op het toestel uit zullen zien. Zodra er nieuwe renders van de S24-serie verschijnen, zie je ze als eerst op Android Planet. Meer weten over de Samsung Galaxy S24? Bekijk dan onze artikelen hieronder.