‘Opnieuw kleuren gelekt Galaxy S24-serie, ook geheugen bekend’

Waar we in oktober al geruchten spotten over de kleuropties voor de Samsung Galaxy S24, lijkt nu bijna zeker wat we kunnen verwachten. Een betrouwbare bron heeft op X (voorheen Twitter) naast de kleuren nog meer info gedeeld over de nieuwe toestellen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Alle kleuren op een rij gezet

De vermoedelijke productinformatie is afkomstig van X-gebruiker Revegnus. Deze deelt een overzicht met productnamen voor de verschillende Samsung Galaxy S24-modellen. Aan de hand van die informatie weten we dus precies welke modellen Samsung op de markt wil brengen qua kleuren en werk- / opslaggeheugen.

Als we dit overzicht mogen geloven, kunnen we straks voor de Samsung Galaxy S24 en Samsung Galaxy S24 Plus kiezen uit vier verschillende kleuren: grijs, zwart, violet en geel. Ook voor de Samsung Galaxy S24 Ultra zijn deze kleuren genoemd in het overzicht. Dit zijn dezelfde kleuren die al in oktober werden genoemd.

Zoveel werk- en opslaggeheugen krijgen de toestellen

In het overzicht zijn natuurlijk niet alleen de kleuren op een rij gezet: ook de opslag wordt per model genoemd met het werkgeheugen dat de telefoon bevat. Als het overzicht klopt, kun je voor de Samsung Galaxy S24 straks kiezen voor 8GB RAM met 128GB opslag of 8GB RAM met 256GB opslag.

Voor de Samsung Galaxy S24 Plus zijn er ietwat flinkere opties beschikbaar: 12GB RAM met een opslag van 256GB of 12GB werkgeheugen met 512GB aan opslag. De Galaxy S23 Plus had 8GB RAM, wat ons doet vermoeden dat de S24 Plus een aantal upgrades bevat.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Voor de Galaxy S24 Ultra is er ook 12GB aan werkgeheugen genoteerd. De S23 Ultra was zowel verkrijgbaar met 8GB als 12GB aan RAM. Die 8GB-optie lijkt voor nu verleden tijd. Wel is de keuze op het gebied van opslag hetzelfde gebleven in vergelijking met de S23 Ultra. Zo zou je mogelijk opnieuw kunnen kiezen uit 256GB, 512B of 1TB.

Welke exclusieve kleuren straks bij Samsung zelf te kiezen zijn is nog niet duidelijk. Het merk heeft vaak voor klanten die de smartphone op de eigen website bestellen kleuropties die nergens anders verkrijgbaar zijn. Wel zijn deze vaak wat opvallender, zoals oranje, lichtblauw en lichtgroen.

Hoe fel de kleuren worden en op welke manier ze op het toestel worden weergegeven weten we op het moment van schrijven nog niet. Zodra er nieuwe informatie langskomt over de S24-serie, lees je het direct op Android Planet. Wil je alle nieuwtjes tot dusver lezen over de Samsung Galaxy S24? Bekijk dan eerdere artikelen hieronder.

Lees meer over Samsung