‘Samsung Galaxy S24 krijgt interessante interne upgrade’

De Samsung Galaxy S24 komt eraan, maar alle lekken van de afgelopen tijd hebben ons mogelijk alles verteld. Ook nu is er een gerucht: zo zouden de S24-smartphones wellicht een behoorlijke upgrade op het gebied van koeling kunnen bevatten.

Een verfrissende verbetering

Je kent het vast wel: je bent druk bezig met een game of zwaardere app op je smartphone en vervolgens wordt die erg warm. Koeling speelt steeds vaker een rol bij telefoons en dus is het niet gek dat Samsung daarmee bezig is. Het zou dan ook zomaar kunnen zijn dat de Samsung Galaxy S24 een flinke upgrade krijgt om die hitte aan te pakken.

Op X plaatst Tarun Vats renders die de binnenkant van de Samsung Galaxy S24 zouden tonen. Daarin is een grote stoomkamer te zien, ook wel een vapor chamber genoemd. Dit komt vaker voor in smartphones: deze ruimtes worden gebruikt om het toestel effectief te koelen en zo de hardware te beschermen.

De stoomkamers die in de Galaxy S24-toestellen zouden zitten zijn een slag groter dan die van de Galaxy S23-modellen. De stoomkamer in de Galaxy S24 is 1,5 keer groter dan die van de S23, die van S24 Plus is 1,6 keer groter en de S24 Ultra heeft bijna een verdubbeling te pakken. De Galaxy S24 heeft dus mogelijk een behoorlijke verbetering op het gebied van koeling.

Hoe smartphones worden gekoeld

Hoe werkt nou precies die Samsung Galaxy S24-koeling? De smartphones van de afgelopen jaren hebben steeds vaker een complex koelingsysteem om ervoor te zorgen dat ze alle prestaties kunnen leveren.

Even een e-mail beantwoorden zorgt niet voor een warmere telefoons, maar een flinke game of zwaar social media-platform wel. En dus houden smartphonefabrikanten daar rekening mee, door een soort vloeistof toe te passen. Deze vloeistof wordt een gasvorm wanneer de smartphone warm wordt.

Verg je veel van je smartphone, dan is het vooral de cpu (de processor) die veel hitte genereert. Om deze hitte onder controle te houden, loopt er een klein koperen pijpje vanaf de cpu. Deze zet de hitte om in stoom, wat doorgeleid wordt naar de stoomkamer die vaak boven de chip te vinden is.

In de stoomkamer zitten koelere delen die vervolgens de hitte bestrijden en de stoom weer naar een vloeistof omzetten. Ook zitten er onderdelen rondom de stoomkamer om de hitte naar een bredere omgeving uit te zetten. Zo gaat er geleidelijk van alles bezig om de smartphone te koelen.

Wat je merkt

Het koelen van een smartphone is, zoals je waarschijnlijk al dacht, erg belangrijk om de prestaties vol te houden. Is een telefoon niet uitgerust met een fatsoenlijke koeling, in dit geval met een stoomkamer, merk je dat zeker.

Je smartphone stottert, heeft meer moeite om apps te openen en te draaien en zelfs de batterij kan grote moeite hebben om het aan te kunnen. Wordt deze langer blootgesteld aan hitte, kan de accuduur achteruit gaan.

Het gevolg: langzamer of niet opladen, en een batterij die veel sneller leeg is. Daar zou je met de Galaxy S24-koeling mogelijk een stuk minder last van kunnen hebben.

Is de techniek binnenin de smartphones nieuw? Nee, zeker niet. Een vergelijkbare technologie wordt al lang toegepast in andere apparaten, zoals computers, laptops en consoles. Wel is een telefoon kleiner, en dus is het een uitdaging voor fabrikanten om zo compact mogelijk de beste koeling te kunnen plaatsen.

Samsung zet duidelijk een stap vooruit met de Samsung Galaxy S24-koeling als je deze vergelijkt met voorgangers. De komende jaren speelt het koelen waarschijnlijk steeds vaker een rol in prestaties: apps worden steeds zwaarder, en steeds meer mensen vergen veel van hun toestellen.

