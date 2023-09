‘Samsung presenteert Galaxy S24 mogelijk op 18 januari’

Wanneer wordt de Samsung Galaxy S24 aangekondigd? Volgens een nieuw gerucht verschijnt het nieuwe vlaggenschip eerder dan verwacht. Lees hier meer.

‘Vroege lancering voor Samsung S24’

Langzaam verschijnen er steeds meer geruchten over de Samsung Galaxy S24, die begin volgend jaar moet verschijnen. Nu doet lekker Ice Universe een duit in het zakje door de mogelijke aankondigingsdatum te delen. De doorgaans goed ingevoerde insider meldt op Weibo dat Samsung de Galaxy S24 op 18 januari onthult.

Hij houdt nog een slag om de arm door te zeggen dat dit misschien niet de precieze datum is, maar de S24 zou wel rond deze dag het levenslicht zien. Het betekent dat het nieuwste Samsung-vlaggenschip eerder wordt onthuld dan zijn voorganger. Samsung lanceerde de Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra dit jaar op 1 februari.

De Samsung Galaxy S23-smartphones

Het duurt waarschijnlijk nog wel even voordat Samsung onthult wanneer de presentatie van de Galaxy S24 plaatsvindt. Het bedrijf deelt normaliter pas kort voor de lanceringsdatum de uitnodiging voor een evenement. Naast de Galaxy S24 worden ook de S24 Plus en S24 Ultra verwacht. Voor die tijd zou nog de betaalbare Galaxy S23 FE worden aangekondigd.

Wat we weten over de Samsung Galaxy S24

We weten al het een en ander over de Galaxy S24-telefoons. Zo krijgen ze weer een snellere processor, betere camera’s en een (licht) aangepast design. De S24 Ultra zou daarnaast een veel helderder scherm hebben, maar ook op cameragebied verandert er iets.

Samsung zou de periscopische zoomlens van 10x vervangen door een exemplaar die tot 5x optische zoom gaat. Het is onduidelijk waarom het bedrijf deze downgrade doorvoert, al zou de nieuwe zoomcamera wel een hogere resolutie van 50 megapixel hebben. De S23 Ultra (en eerdere Ultra’s) beschikken over twee telelenzen: eentje die tot 3x zoom gaat en dus een exemplaar met 10x zoom.

