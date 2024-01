Samsung Galaxy S24 livestream: volg de onthulling hier

We moeten nog heel even wachten: om 19.00 uur Nederlandse tijd onthult Samsung de Galaxy S24-smartphones. Volg de presentatie met deze livestream.

De Samsung Galaxy S24 is officieel aangekondigd! Lees alles over het nieuwe vlaggenschip via de linkjes hieronder:

→ Samsung Galaxy S24, S24 Plus en S24 Ultra officieel: alles op een rij

→ Samsung Galaxy S24 preview: slimme AI en strakke hardware

→ Samsung Galaxy S24 pre-order: dit zijn de beste deals

Kijk hier de Samsung Galaxy S24 livestream

Na alle geruchten, teasers en gelekte specificaties is het straks eindelijk tijd voor de officiële onthulling van de Samsung Galaxy S24. Om 19.00 uur Nederlandse tijd gaat het Unpacked-evenement in San Jose van start. Daar krijgen we naast de Galaxy S24 ook de Galaxy S24 Plus en Galaxy S24 Ultra te zien.

Natuurlijk is de presentatie ook gewoon in Nederland te volgen. Houd daarvoor de livestream hieronder in de gaten, die op YouTube beschikbaar is. Zo kijk je gewoon mee vanaf je smartphone, tablet, computer of je streamt de keynote naar je televisie via een Chromecast.

Heb je geen tijd om de livestream te kijken? Geen probleem, want op Android Planet lees je straks alles over de Galaxy S24-telefoons. Houd de website dus in de gaten of check vanavond de Android Planet-app.

Wat we weten over de Samsung S24

De Samsung Galaxy S24-serie volgt de Galaxy S23-smartphones van vorig jaar op en beschikken natuurlijk weer over de nodige verbeteringen. Samsung zet vooral in op kunstmatige intelligentie en heeft het in promotiemateriaal veel over ‘Galaxy AI’. Zo zouden er fotobewerkingsfuncties met kunstmatige intelligentie aanwezig zijn.

De Galaxy S24, het instapmodel, krijgt volgens geruchten een 6,2 inch-scherm. De Galaxy S24 Plus heeft een 6,7 inch-display en is daarmee en fractie groter dan de S23 Plus (6,6 inch). De Ultra is – zoals altijd – het grootst (6,8 inch) en de krachtigste telefoon van het drietal. Het apparaat zou een Snapdragon 8 Gen 3-processor hebben, terwijl de S24 (Plus) het moet doen met een Exynos 2400-chip.

De prijzen van de nieuwe Samsung-smartphones zijn ook gelekt. Volgens een betrouwbare bron gaat de Galaxy S24 straks voor 899 euro over de toonbank. De Galaxy S24 Plus heeft een adviesprijs van 1149 euro. Daarmee zijn deze smartphones 50 euro goedkoper dan de voorgangers. De Galaxy S24 Ultra kost echter 1449 euro en is daarmee juist 50 euro duurder geworden.

