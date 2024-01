Samsung Galaxy S24, S24 Plus en S24 Ultra officieel: alles op een rij

Samsung heeft de nieuwe Galaxy S24-smartphones gepresenteerd! We vertellen je hier alles over de drie toestellen en de nieuwe Galaxy AI, dus lees snel verder.

Samsung Galaxy S24-serie officieel: dit moet je weten

Het is weer tijd voor de nieuwe toptoestellen van Samsung. De fabrikant heeft de Samsung Galaxy S24, S24 Plus en S24 Ultra aangekondigd op het Galaxy Unpacked-evenement in San Jose. De smartphones worden vanaf 31 januari geleverd, maar zijn nu al te pre-orderen vanaf 899 euro voor de S24, 1149 euro voor de S24 Plus en 1449 euro voor de S24 Ultra.

Samsung Galaxy S24: kleinste model is goedkoper

De Samsung Galaxy S24 is het instapmodel met het kleinste formaat en de laagste prijs. Hieronder sommen we de belangrijkste specificaties op.

6,2 inch amoled-scherm, 1080p-resolutie, 1-120Hz, max 2600 nits

Exynos 2400-processor, 8GB RAM, 128 of 256GB opslag

50 megapixel-hoofdcamera, 12MP-groothoeklens en 10MP-telelens

4000 mAh-batterij, snelladen met 25 Watt

Draait op Android 14 met One UI 6.1, zeven jaar Android-updates

899 euro (8/128GB) / 959 euro (8/256GB)

Opvallend is het aangepaste ontwerp van de Samsung S24, met volledig vlakke zijkanten en symmetrische randen om het scherm. Dit display is een stuk helderder geworden (2600 nits) en volgens Samsung beter af te lezen in verschillende omstandigheden. Het scherm heeft een variabele ververssnelheid om stroom te besparen.

De Exynos 2400-chip waarop de Galaxy S24 draait, is door Samsung zelf gemaakt. Volgens de fabrikant is deze snel genoeg voor het spelen van 3D-games, multitasken en is ‘ie een stuk beter dan vorige Exynos-chips. De batterij met 100 mAh gegroeid ten opzichte van de S23 (nu 4000 mAh), maar het basismodel laadt nog wel met 25 Watt op. Dat valt anno 2024 behoorlijk tegen.

De Samsung Galaxy S24 heeft maximaal 256GB aan opslagruimte aan boord, wat niet uit te breiden is met een micro-sd-geheugenkaartje. De telefoon ondersteunt wederom 5G, kan draadloos (omgekeerd) opladen en verschijnt in vier kleuren: zwart, grijs, geel en paars. Bij Samsungs webshop zijn ook exclusieve kleuren te koop.

Samsung Galaxy S24 Plus: niet alleen groter, maar ook beter

Voor wie het formaat van de reguliere Galaxy S24 te klein vindt, is er de Samsung Galaxy S24 Plus. Hieronder lees je de belangrijkste specificaties.

6,7 inch amoled-scherm, 1440p-resolutie, 1-120Hz, max 2600 nits

Exynos 2400-processor, 12GB RAM, 256 of 512GB opslag

50 megapixel-hoofdcamera, 12MP-groothoeklens en 10MP-telelens

4900 mAh-batterij, snelladen met 45 Watt

Draait op Android 14 met One UI 6.1, zeven jaar Android-updates

1149 euro (12/256GB) / 1269 euro (12/512GB)

De S24 Plus wijkt natuurlijk af in formaat van het kleinere model. Dat betekent natuurlijk ook dat het scherm een stuk groter is. Deze heeft daarom een hogere resolutie van 1440p. Met het grotere formaat brengt Samsung ook een grotere batterij die ook nog sneller oplaadt, namelijk 4900 mAh met 45 Watt.

De Samsung Galaxy S24 Plus is uitgerust met dezelfde Exynos-chip als de reguliere S24, maar gaat gepaard met meer werkgeheugen en opslagruimte. De Plus beschikt standaard over 12GB aan RAM en minimaal 256GB opslagruimte. Wil je veel apps downloaden en bestanden opslaan, dan is er een 512GB-versie beschikbaar.

Qua ontwerp komt de Plus duidelijk het meest overeen met de reguliere S24, maar de interne overeenkomsten zijn een stuk kleiner dan bij de S23-serie. Op de processor na lijkt de Galaxy S24 Plus meer op zijn grote broer: de Samsung Galaxy S24 Ultra.

Samsung Galaxy S24 Ultra: ultieme vlaggenschip met topspecificaties

De Samsung Galaxy S24 Ultra is wederom de snelste en duurste telefoon uit de serie en gericht op de echte power user. Hieronder check je de indrukwekkende specificaties.

6,8 inch amoled-scherm, 1440p resolutie, 1-120Hz, max 2600 nits

Snapdragon 8 Gen 3-processor, 12GB RAM, 256, 512GB of 1TB opslag

200 megapixel-hoofdcamera, 12MP-groothoeklens, 10MP-telelens en 50MP-periscoooplens

5000 mAh-batterij, snelladen met 45 Watt

Draait op Android 14 met One UI 6.1, zeven jaar Android-updates

1449 euro (12/256GB) / 1569 euro (12/512GB) / 1809 euro (12/1TB)

De Samsung Galaxy S24 Ultra is als enige voorzien van een Snapdragon-chip. De Snapdragon 8 Gen 3 is de nieuwste en snelste processor van dit moment. De chip wordt ondersteund door 12GB aan werkgeheugen en wederom minimaal 256GB aan opslagruimte. Het toestel is er echter in drie uitvoeringen, want je kunt ook kiezen voor 512GB of 1TB aan opslag.

De Ultra heeft de grootste accu, het grootste scherm en de scherpste hoofdcamera, met een sensor van 200 megapixel. Voorheen was het Ultra-model ook voorzien van een periscopische lens die tot 10 keer optisch kon inzoomen. Deze zoomt nu tot 5 keer optisch in.

De behuizing van de S24 Ultra is voor het eerst gemaakt met titanium, wat ‘m vier keer sterker maakt dan zijn voorganger. Het 6,8 inch-scherm is nu volledig vlak en de randen zijn dunner en symmetrisch. Ook is de smartphone weer uitgerust met de bekende S-Pen. Deze werkt zoals we zijn gewend. De Ultra verschijnt in het zwart, grijs, paars en geel met exclusieve online bij Samsung verkrijgbaar.

Galaxy AI biedt nog meer nieuwe functies

De drie smartphones draaien op Android 14 met de Samsung One UI 6.1-schil. Deze schil introduceert Galaxy AI en hiermee implementeert de fabrikant een aantal functies die werken met kunstmatige intelligentie. Zo kun je belletjes en berichten in een andere taal live vertalen (wel pas later dit jaar in Nederlands) en de schrijfstijl van een bericht aanpassen.

Android Auto bevat nu slimmere AI die automatisch antwoorden voorstelt als je een bericht krijgt. Ook kun je een gesprek opnemen en Galaxy AI transcribeert het voor je en onderscheidt de verschillende sprekers. Notities worden daarnaast automatisch opgemaakt op basis van de inhoud.

Met ‘Circle to Search with Google’ omcirkel je op ieder moment iets op je scherm om hier een zoekopdracht naar te doen. Ook fotografie is flink verbeterd. Zo verwijder je gemakkelijk reflecties uit foto’s, wordt ruist beter verwijderd (ook in het donker) en zoom je verder in zonder kwaliteit te verliezen.

Bij het bewerken van foto’s stelt Galaxy AI automatisch aanpassingen voor en kun je foto’s rechttrekken zonder in te zoomen. Je kunt zelfs voorwerpen en personen in een foto verplaatsen. Video’s kun je vanaf nu ook altijd in slo-mo bekijken, zelfs als je niet in slow motion hebt gefilmd. Kortom, meer dan genoeg opties, dus hoog tijd om er zelf mee aan de slag te gaan. Hoe alles bevalt, lees je in onze uitgebreide reviews.

Samsung Galaxy S24-serie: pre-order, release en prijs

De Samsung Galaxy S24-serie is vanaf nu te pre-orderen en tot 30 januari gelden er verschillende deals. Vanaf 31 januari 2024 worden de smartphones geleverd. Overweeg jij een Galaxy S24, S24 Plus of S24 Ultra? Haal ‘m dan bij een aanbieder hieronder.

