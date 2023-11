‘Samsung lanceert Galaxy S24-serie op 17 januari’

De onthulling van de Samsung Galaxy S24-serie vindt plaats op 17 januari. Dat zegt een doorgaans betrouwbare lekker. Daarmee vindt de onthulling twee weken eerder plaats dan die van de S23 vorig jaar.

‘Onthulling Samsung Galaxy S24 op 17 januari’

Over dik twee maanden zien de nieuwe toptoestellen van Samsung het licht. Insider Max Jambor, meestal goed op de hoogte van dit soort plannen, claimt dat de onthulling van de Samsung Galaxy S24 gepland staat voor 17 januari. Het evenement zou plaatsvinden in San José, vlakbij San Francisco.

De serie bestaat zoals we gewend zijn uit drie toestellen. De gewone S24 krijgt mogelijk een iets groter 6,2 inch-scherm. Bovendien zijn de zijkanten van het toestel niet gebogen, maar plat. Kloppend hart van het toestel is volgens geruchten een Exynos 2400-chip die Samsung zelf maakt. Daar zou 8 of 12GB werkgeheugen en minimaal 128GB opslagruimte bij zitten. De accu krijgt een capaciteit van rond de 4000 mAh en laadt nog altijd relatief traag op met 25 Watt.

Renders Galaxy S24 Renders Galaxy S24 Plus

Het nieuwe ontwerp komt ook naar de Galaxy S24 Plus, die over een 6,7 inch-scherm zou beschikken. Hij krijgt dezelfde processor, maar wel een grotere accu van 4900 mAh. Die kun je met 45 Watt bovendien een stukje sneller opladen.

De S24 en S24 Plus beschikken over dezelfde set camera’s: een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en telelens van 10 megapixel die het beeld 3x dichterbij haalt. Op papier verandert er daarmee weinig ten opzichte van de Galaxy S23 en S23 Plus. Wel vernieuwt Samsung mogelijk de sensoren, waardoor ze beter presteren bij weinig licht en minder ruis laten zien.

Het vlaggenschip: de Samsung Galaxy S24 Ultra

Zoals gebruikelijk moet je voor het beste van het beste bij de Ultra zijn. Ten opzichte van zijn voorganger verandert het uiterlijk van de Samsung Galaxy S24 Ultra nauwelijks. Het ontwerp is weer hoekig en het oled-scherm houdt zijn diagonaal van 6,8 inch. Wel zou de maximale helderheid omhooggaan van 1750 naar 2500 nits. De recent geïntroduceerde Xiaomi 14 haalt overigens 3000 nits.

Dit toestel is het enige uit de serie die in Nederland op een Snapdragon 8 Gen 3 zou draaien. Deze processor presteert vermoedelijk beter dan de Exynos 2400 in zijn goedkopere broertjes.

De Ultra behoudt verder zijn 200 megapixel-hoofdcamera en de 12 megapixel-groothoeklens. Hij krijgt ook weer twee telelenzen. Volgens geruchten kunnen die respectievelijk 3x en 5x inzoomen. Dat is opvallend, omdat de Galaxy S23 Ultra nog een zoomlens heeft die het beeld 10x dichterbij haalt.

