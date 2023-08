‘Samsung Galaxy S24 krijgt nieuw ontwerp met platte zijkanten’

Samsung lijkt de Galaxy S24 en Galaxy S24 Plus eindelijk weer eens een nieuw ontwerp te geven. Het Zuid-Koreaanse bedrijf kiest volgens geruchten voor platte in plaats van ronde zijkanten.

‘Ontwerp Samsung Galaxy S24 gaat op de schop’

De Samsung Galaxy S23 lijkt sterk op de Galaxy S22, die op zijn beurt weer veel wegheeft van de Galaxy S21. De smartphones zijn daardoor wel een beetje saai geworden. Volgend jaar komt daar volgens de bekende insider Ice Universe verandering in. Samsung zou de Galaxy S24 en S24 Plus namelijk een nieuw ontwerp geven.

Waar de huidige smartphones bolle zijkanten hebben, krijgt de Galaxy S24 kaarsrechte randen. Daarmee zouden de telefoons gaan lijken op de iPhone 14 van concurrent Apple. Een platte telefoon hou je vaak iets steviger vast, maar ligt minder prettig in de hand.

De Galaxy S23 heeft nog bolle randen

De Samsung Galaxy S24 Ultra lijkt bij het huidige ontwerp te blijven met ronde randen. Dat heeft waarschijnlijk met het gebogen scherm te maken. Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, om een dergelijk display te bouwen in een behuizing met rechte zijkanten. Het is ook een extra manier om de Ultra te onderscheiden van zijn goedkopere broertjes.

Dit weten we over de Samsung Galaxy S24

Samsung presenteert de Galaxy S24-serie hoogstwaarschijnlijk begin volgend jaar. De smartphones draaien in Nederland mogelijk op een Exynos 2400-chip van Samsung zelf. Je mag minimaal 8GB RAM en 128GB opslagruimte verwachten.

De gewone S24 behoudt vermoedelijk zijn 6,1 inch-oled-scherm, terwijl de S24 Plus met 6,65 inch ietsje groter zou worden dan de S23 Plus. Het grootste display van 6,8 inch is weer gereserveerd voor de S24 Ultra. Die laatste variant krijgt volgens geruchten bovendien een betere telelens.

