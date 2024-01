Hoe snel laden de Samsung Galaxy S24-telefoons op?

Nu Samsung de Galaxy S24-telefoons heeft aangekondigd, ben je misschien benieuwd hoe snel ze opladen. In dit artikel zetten we deze informatie per toestel voor je op een rij!

Samsung Galaxy S24 opladen: zo snel gaat het

Deze week kondigde Samsung zijn vlaggenschepen voor 2024 aan: de Galaxy S24, Galaxy S24 Plus en de Galaxy S24 Ultra. De smartphones beschikken over snellere hardware, veel AI en een verfrist ontwerp. Ook hebben twee van de drie toestellen een grotere accu.

Die van de Galaxy S24 groeide van 3900 naar 4000 mAh. Als je de Galaxy S24 Plus koopt, zit daar een batterij in van 4900 mAh. Dat was bij zijn voorganger nog 4700 mAh. Alleen de Galaxy S24 Ultra gaat er niet op vooruit. Dit toestel behoudt zijn batterij van 5000 mAh. Maar hoe snel laden ze nou op?

Samsung Galaxy S24 : 4000 mAh, 25 Watt

: 4000 mAh, 25 Watt Samsung Galaxy S24 Plus : 4900 mAh, 45 Watt

: 4900 mAh, 45 Watt Samsung Galaxy S24 Ultra: 5000 mAh, 45 Watt

De Samsung Galaxy S24 Ultra

Zoals je ziet gaat accusap tanken niet al te snel. Vooral wanneer je een normale Samsung Galaxy S24 koopt, duurt opladen behoorlijk lang. Volgens Samsung zit de accu na een halfuur voor de helft vol. Er zijn genoeg smartphones die hun accu in die 30 minuten volledig kunnen vullen. Daar heb je bij de S24 zo’n 80 minuten voor nodig.

De Galaxy S24 Plus en S24 Ultra kunnen opladen met 45 Watt. Daardoor zijn deze smartphones na een halfuur voor zo’n 65 procent gevuld. Het volledig voltanken van de batterij duurt ongeveer een uur.

Voor alle toestellen geldt dat je zelf een geschikte lader moet regelen, want die zit niet in de doos. Draadloos opladen is ook mogelijk, maar gaat met 10 Watt erg langzaam.

De Samsung Galaxy S24, S24 Plus en S24 Ultra liggen nú in de winkel. De normale Galaxy S24 is met 899 euro iets goedkoper dan zijn voorganger. Dat geldt ook voor de Galaxy S24 Plus, die je vanaf 1149 euro in huis haalt. Helaas is de Galaxy S24 Ultra juist duurder geworden. Daar ben je minimaal 1449 euro voor kwijt.

Binnenkort vind je op Android Planet uitgebreide reviews van de nieuwe smartphones. Hieronder kun je alvast onze eerste indrukken lezen.

