‘Samsung brengt volgend jaar tóch een Galaxy S24 Plus uit’

We lazen eerder het gerucht dat Samsung volgend jaar geen Galaxy S24 Plus zou lanceren. Afgaand op interne informatie van de Koreaanse fabrikant lijkt dat niet te kloppen. De S24-serie bestaat waarschijnlijk gewoon weer uit drie toestellen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gerucht: toch een Samsung Galaxy S24 Plus

De Galaxy S24-serie wordt door Samsung intern ‘Muse’ genoemd. Dat is op zich niet zo interessant, maar de website SamMobile wist er wel een leuk feitje uit te destilleren. Het topmodel, de S24 Ultra, heeft namelijk de codenaam ‘Muse 3’. Dat betekent logischerwijs dat er ook een ‘Muse 1’ en ‘Muse 2’ moeten zijn.

We lazen begin dit jaar het gerucht dat Samsung geen Galaxy S24 Plus uit zou brengen. Op basis van deze informatie lijkt dat dus niet te kloppen. ‘Muse 1’ verwijst waarschijnlijk naar de gewone Galaxy S24, terwijl ‘Muse 2’ dan het grotere Plus-model betreft.

Ook de Galaxy S24-serie bestaat waarschijnlijk weer uit drie toestellen

Deze tussenmaat verkoopt al jaren minder goed dan de andere twee toestellen. Van iedereen die een smartphone uit de Galaxy S22-serie kocht, koos maar 17 procent voor het Plus-model. De gewone S22 en S22 Ultra deden het met respectievelijk 38 en 45 procent een stuk beter.

Toch is er wat Samsung betreft blijkbaar ruimte voor de Galaxy S24 Plus. Heel gek is dat ook weer niet. Van de S22 Plus zijn alsnog miljoenen exemplaren over de toonbank gegaan.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de Samsung Galaxy S24-serie

Samsung brengt de Galaxy S24-serie pas begin volgend jaar uit. We weten daarom nog maar weinig over de nieuwe smartphones. Wel zouden ze over ongeveer dezelfde camerahardware beschikken als de huidige varianten. Alleen de S24 Ultra krijgt mogelijk een nieuwe telelens waarmee je 5x inzoomt. Het scherm van de Ultra zou ook over een hogere verversingssnelheid beschikken voor nog soepelere beelden.

Ben je nú toe aan een nieuwe smartphone? Lees dan onze review van de Samsung Galaxy S23 en de Galaxy S23 Ultra. Of bekijk de video hieronder!

Wil je op de hoogte blijven van het laatste Samsung-nieuws? Download dan de gratis Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Volg ons ook op Instagram, Twitter, Google Nieuws of Facebook.

Lees het laatste nieuws over Samsung: