‘Samsung Galaxy S24 Plus te zien op renders, krijgt groter scherm’

Ook van de Samsung Galaxy S24 Plus zijn nu renders opgedoken. Die geven een goed beeld van het toestel, dat net als zijn kleinere broertje platte zijkanten krijgt. Bovendien wordt het scherm ietsje groter.

‘Renders tonen Samsung Galaxy S24 Plus van alle kanten’

Na de gewone Galaxy S24 en de S24 Ultra zijn er nu ook renders verschenen van de Samsung Galaxy S24 Plus. Zoals verwacht lijkt het ontwerp van deze smartphone sterk op dat van de kleinere S24. De metalen zijkanten zijn dus plat en niet meer afgerond zoals op voorgaande modellen.

De afbeeldingen zijn gemaakt door de betrouwbare insider OnLeaks en werden gepubliceerd door de website Giznext. Aan de voor- en achterkant zijn de verschillen met de S23 Plus te verwaarlozen, al worden de schermranden mogelijk iets dunner. De selfiecamera zit weer in een klein gaatje. De overige cameralenzen steken los uit de behuizing en zijn dus niet ondergebracht in een eiland.

De Galaxy S24 Plus krijgt een 6,7 inch-oled-scherm. Het display van de S23 Plus meet momenteel 6,6 inch. Die bescheiden groei zien we ook terug in de afmetingen. De nieuwe smartphone zou 158,5 bij 75,9 millimeter groot zijn. Dat is ietsje langer dan zijn voorganger. Het display zou bovendien een hogere helderheid van 2500 nits halen.

Alle Galaxy S24-modellen draaien in Nederland vermoedelijk op een Exynos 2400-chip van Samsung zelf. De huidige Galaxy S23-telefoons hebben een Snapdragon 8 Gen 2-processor van Qualcomm aan boord. Hoe deze chips zich tot elkaar houden, moeten we afwachten. De laatste jaren had Qualcomm vaak een voorsprong, maar we hopen dat Samsung dit gat heeft gedicht.

Aan de camera’s lijkt niet zoveel te veranderen. Naast de hoofdcamera, die weer een resolutie krijgt van 50 megapixel, beschik je over een 12 megapixel-groothoeklens en een 10 megapixel-telecamera. Die laatste haalt het beeld 3x dichterbij.

De accu, die een capaciteit van 4900 mAh krijgt, laadt op met maximaal 45 Watt. Dat is net zo snel als op de S23 Plus.

Release begin volgend jaar

Samsung presenteert de Galaxy S24-serie begin volgend jaar. In de wandelgangen wordt de datum 18 januari genoemd, maar dat is op dit moment verre van zeker. Ook is nog onduidelijk hoeveel de smartphones gaan kosten. Zodra we meer weten, lees je dat uiteraard direct op deze website!

