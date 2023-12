‘Samsung Galaxy S24-prijs blijft gelijk’, maar dat is slecht nieuws

De Samsung Galaxy S24-serie zal waarschijnlijk niet in prijs stijgen, maar dat is voor ons als Nederlanders misschien slecht nieuws. Weten hoe dat zit? Lees dan verder.

‘Samsung Galaxy S24 wordt niet duurder of goedkoper’

Er wordt vol spanning uitgekeken naar Samsungs aankomende vlaggenschepen: de Galaxy S24, S24 Plus en S24 Ultra. De toestellen zijn al in het wild gespot, er is al van alles bekend over de specificaties en ook over de camera’s denken we het een en ander te weten.

Wat we nog niet wisten is de prijs, maar die lijkt nu bekend. De Galaxy S24-serie blijft waarschijnlijk even duur als de S23-smartphones met 949, 1199 en 1399 euro. Dat zegt een Zuid-Koreaanse bron. Samsung verwacht door het behouden van dezelfde prijs meer smartphones te verkopen. De reden dat de prijs gelijk blijft, is volgens de bron het gebruik van zowel Snapdragon- als Exynos-chips.

Dit betekent dat Samsung op verschillende markten andere chips in de S24-serie stopt, net zoals bij de Galaxy S22-serie het geval was. In de Verenigde Staten werd de S22-serie uitgerust met een Snapdragon 8 Gen 1-chip, terwijl Europese S22-gebruikers het moesten doen met een Exynos-processor.

De laatste Galaxy S23-serie draaide wereldwijd op een Snapdragon-chip, maar dat betekende ook een flinke prijsstijging in Europa van 100 tot 150 euro. Het ziet ernaar uit dat Samsung Europese Galaxy S24-toestellen wederom van een Exynos-chip voorziet en dat is niet per se goed nieuws.

Exynos-chips vaak slechter dan Snapdragon

Hoewel het natuurlijk fijn is dat Samsungs topmodellen volgen jaar niet duurder worden, is het toch bitterzoet nieuws. Er wordt verwacht dat de Samsung Galaxy S24 en S24 Plus uitgerust worden met een Snapdragon 8 Gen 3– of Exynos 2400-processor, waarbij Europa waarschijnlijk de laatste krijgt. En de Exynos-chips van Samsung waren in het verleden een stukje trager dan de Snapdragons.

Eerder gelekte benchmarks van de S24 en S24 Plus laten zien dat de Exynos 2400-chip op meerdere vlakken minder krachtig is dan de Snapdragon 8 Gen 3. Dat is vooral te merken bij het spelen van grafisch intense games of wanneer je snel schakelt tussen veel apps. Ook de kwaliteit van nabewerking op foto’s kan minder goed zijn op de Exynos-chips.

De verbetering van prestaties tegenover de Snapdragon 8 Gen 2 uit de S23-serie lijkt helaas minimaal te worden. De Snapdragon 8 Gen 3 is daarentegen een stuk sneller dan die chip uit het vorige S-model.

Wie een Galaxy S24 Ultra gaan aanschaffen, heeft geluk: naar verluidt is dit topmodel in Europa wél met een Snapdragon 8 Gen 3 uitgerust. Het gaat daarbij zelfs om een ‘For Galaxy’-uitvoering, waarbij de snelheid verder is opgeschroefd.

Meer over de S24-serie

De Galaxy S24-serie van Samsung wordt in het voorjaar van 2024 verwacht, maar er gaan al veel geruchten rond op het internet. Zo krijgen de S24 en S24 Plus hetzelfde formaat als hun voorgangers, maar met een grotere batterij. Beide smartphones zijn voorzien van drie camera’s: een 50 megapixel-hoofdcamera, groothoekcamera met 12 megapixel en een 10 megapixel-telelens.

De Samsung Galaxy S24 Ultra krijgt wat aanpassingen aan het ontwerp. Zo is het scherm niet langer afgerond aan de randen en ook de zijkant wordt vlakker. Achterop heeft de hoofdcamera wederom een resolutie van 200 megapixel en de Ultra bevat een extra periscopische telelens waarmee je tot 10 keer optisch inzoomt.

Op Android Planet houden we je op de hoogte van het laatste Samsung-nieuws. Voeg ons toe aan je Google Nieuws-overzicht om geen enkel nieuwtje te missen. Bekijk hierboven nog eens onze review van de Galaxy S23-serie of lees onze ervaringen met de Galaxy S23 en Galaxy S23 Ultra.