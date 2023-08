‘Samsung levert Galaxy S24 met meer RAM en gloednieuw scherm’

De Galaxy S24-serie ziet naar verwachting over een half jaar het levenslicht, maar er gaan nu al veel geruchten rond. Nu laten bronnen weten dat Samsung op het gebied van het werkgeheugen en scherm ook verbeteringen wil doorvoeren.

Meer werkgeheugen voor het basismodel

Na geruchten over snelladen, sterkere behuizingen en de vraag of er wel of geen Plus-model zal verschijnen, gaat Samsung ook aanpassingen doen aan de interne hardware van de S24-serie. Zuid-Koreaans bronnen laten namelijk weten dat de S24, S24 Plus en S24 Ultra standaard voorzien worden van 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte.

Voor de reguliere S24 en S24 Plus is dit in ieder geval een upgrade. Van de voorgangers – de S23 en S23 Plus – verschenen immers geen uitvoeringen met 12GB aan werkgeheugen. Bij de S23 Ultra was deze optie er wel, maar daarvoor moest je een duurdere variant aanschaffen. Bij de S24-modellen zit dit nu dus in ieder basismodel.

Daarnaast verwacht de bron dat Samsung met de nieuwe generatie van haar amoled-scherm komt: de ‘M13’. Dit dertiende generatie scherm is dunner, energiezuiniger en zullen we dus zien op de S24-modellen. De meest recente Samsung Galaxy Z Flip en Fold 5 zijn nog voorzien van het twaalfde generatie scherm.

Samsung drukt kosten met verschillende chips

Het toevoegen van upgrades aan onder meer het scherm, behuizing, batterij en werkgeheugen brengt de nodige kosten met zich mee. Bronnen zeggen daarom dat Samsung deze kosten wil drukken door gebruik te maken van verschillende chips. Eerder nam Samsung al afscheid van haar eigen Exynos-chips in de toptoestellen. In plaats daarvan stapten ze over naar chips van Snapdragon die zowel beter presteren, als energiezuiniger zijn.

Het kan zijn dat het basismodel van de S24 wordt voorzien van een goedkopere (en waarschijnlijk langzamere) Exynos-processor. De duurdere varianten verschijnen dan met de snelste Snapdragon-chip. Ook kan de chipkeuze regio-afhankelijk zijn. Andere bronnen geven aan dat onder meer Europa en Azië de Samsung-chip krijgen en Noord-Amerika de Snapdragon-variant.

Het is dus nog afwachten tot we weten welk model er naar Nederland komt. Bij Android Planet houden we het in ieder geval voor je in de gaten. Wil je up-to-date bijven over het laatste Android-nieuws? Voeg Android Planet dan toe aan je Google Nieuws-overzicht.

