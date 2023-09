‘Gelekte renders tonen Samsung Galaxy S24 met nieuw design’

Samsung brengt de Galaxy S24 voorlopig nog niet uit, maar een betrouwbare bron heeft nu de eerste renders van de smartphone gelekt. Dit is het nieuwe design van het Samsung-vlaggenschip.

Bekijk de Samsung Galaxy S24-renders

De beelden komen van de doorgaans betrouwbare smartphone-insider OnLeaks en zijn door website Smartprix gepubliceerd. Kijk je naar de voor- en achterkant van de Samsung Galaxy S24, dan is er weinig nieuws onder de zon. Maar, Samsung zou het design wel degelijk willen vernieuwen.

De renders tonen dat de zijkanten van de Galaxy S24 plat zijn, en niet afgerond zoals bij de Galaxy S23 (en voorgaande toestellen). Het frame is van metaal en de hoeken zijn opnieuw afgerond. Ook heeft de smartphone weer een relatief compact 6,1 inch-scherm. De S24 Plus en S24 Ultra zijn naar verwachting een stuk groter.

Volgens de informatie heeft de Samsung Galaxy S24 afmetingen van 147 bij 70,5 bij 7,6 millimeter. Daarmee is het toestel even dun als zijn voorganger, maar wel een fractie langer en ietsjes minder breed. Dit zijn waarschijnlijk geen verschillen die je in de praktijk direct zult opmerken.

Verder doet het design erg denken aan de Galaxy S23. Het scherm vult de hele voorkant en heeft bovenaan een klein gat voor de selfiecamera. Achterop zien we drie camera’s die los uit de behuizing steken, maar daarnaast een led-flitser. De achterkant lijkt een matte afwerking te hebben.

Wat we nog meer weten

Naar verluidt beschikt de Samsung Galaxy S24 over een gloednieuwe, snellere processor: de Exynos 2400. Hier prikt Samsung waarschijnlijk 12GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte bij. De accu zou ongeveer 4000 mAh groot zijn en opladen met maximaal 25 Watt. Het lijkt er dus niet op dat de nieuwe Samsung-telefoon sneller kan opladen.

Verder hebben geruchten het over een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 10 megapixel-zoomcamera. Selfies zou de S24 in 12 megapixel vastleggen. Tot slot verwachten we een vingerafdrukscanner onder het scherm en een IP68-certificatie, zodat de S24 tegen stof en water kan.

De Samsung Galaxy S24 wordt hoogstwaarschijnlijk begin 2024 gepresenteerd. Volgens een recent gerucht onthult Samsung het vlaggenschip op 18 januari. Dit is echter nog niet bevestigd. Ook is het onduidelijk wat de S24 moet gaan kosten.

