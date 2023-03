‘Galaxy S24 krijgt beste scherm op Samsung-smartphone ooit’

De Samsung Galaxy S23-telefoons zijn nog geen twee maanden op de markt en de S24-geruchten duiken alweer op. Dit keer staat het scherm in schijnwerpers. Lees hier meer over dit gerucht.

‘Samsung Galaxy S24 Ultra krijgt hoge ververssnelheid’

Schermen van Samsung staan hoog aangeschreven. Binnen de smartphonemarkt zien we daarom dat veel fabrikanten ook panelen van Samsung gebruiken. Al generaties lang vallen de schermen van Samsung’s S-modellen onder de besten op de markt en ook beter betaalbare smartphones uit bijvoorbeeld de A-serie zijn uitgerust met amoled-schermen en hoge ververssnelheden.

Volgens het laatste gerucht verbetert Samsung het scherm van het Ultra-model. De Samsung Galaxy S24 Ultra krijgt een ververssnelheid van 144Hz, aldus Sam Lover. Het huidige topmodel – de S23 Ultra – heeft een maximale ververssnelheid van 120Hz. Hoe hogen het aantal Hertz, hoe vloeiender de smartphone aanvoelt. Het scherm toont namelijk meer beelden per seconde. In het geval van de S24 Ultra dus 144 beelden.

S23 en S23 Ultra

Of ook de reguliere S24 en (misschien) S24 Plus een 144Hz-scherm krijgen, is niet bekend. Wel claimt Sam Lover meer specificaties van de S24 Ultra te weten. De smartphone is namelijk uitgerust met een (nog niet uitgebrachte) Snapdragon 8 Gen 3, Android 14, satellietverbinding en wederom een 200 megapixel-hoofdcamera.

De Samsung Galaxy S24 Ultra zal de eerste Galaxy-smartphone zijn met een 144Hz-scherm. Toch is Samsung niet de eerste met deze specificatie. De ROG Phone 5 van Asus had ook al zo’n scherm en ook toestellen uit de Motorola Edge 30-serie waren met zo’n hoge ververssnelheid uitgerust. De Asus ROG Phone 6 ondersteunt zelfs 165Hz.

Wat verbetert Samsung aan de S-serie?

De Samsung Galaxy S23-serie bestaat uit drie smartphones: de S23, S23 Plus en S23 Ultra. De gehele serie is voorzien van een Snapdragon 8 Gen 2-chip, die zorgt voor veel rekenkracht en relatief weinig energieverbruik. Daarnaast werd het ontwerp van de S23 en S23 Plus vernieuwd en kreeg de S23 Ultra een gloednieuwe camera.

Niet ieder jaar worden we weggeblazen door de hoeveelheid vernieuwing op smartphones. Toch klinkt een Samsung Galaxy S24 Ultra met een 144Hz-scherm en satellietverbinding ons als muziek in de oren.

