Samsung Galaxy S24 vs S24 Plus vs S24 Ultra: de 5 grootste verschillen

Zoals we gewend zijn, bestaat de Samsung Galaxy S24-serie weer uit drie smartphones. Maar welke past het best bij jou? We zetten de verschillen tussen de Samsung Galaxy S24, S24 Plus en S24 Ultra voor je op een rij.

Samsung Galaxy S24-serie: de 5 grootste verschillen

Nu Samsung de Galaxy S24-serie uit de doeken heeft gedaan, vraag je je misschien af welk model het meest aansluit bij jouw wensen. Daarom zetten we de verschillen tussen de Galaxy S24, S24 Plus en S24 Ultra op een rij. Alle varianten zijn trouwens per direct in Nederland te bestellen en worden vanaf 31 januari geleverd.

1. Schermgrootte en ontwerp

De Galaxy S24 Ultra is weer het grootste toestel uit de serie met een 6,8 inch-scherm. Hij beschikt over een hoekiger ontwerp dan de andere twee, aangezien het display een rechthoek vormt zonder kromming. Het is bovendien de enige smartphone in de serie die gebruikmaakt van titanium: een luxe materiaal dat vier sterker is dan gepantserd aluminium en nog lichter ook.

Toch lijkt de Ultra dit jaar meer op zijn kleinere broertjes dan voorheen. Het scherm van deze variant heeft, in tegenstelling tot voorgaande jaren, namelijk geen gebogen randen. Het display is helemaal plat. Daarmee luistert Samsung naar zijn gebruikers, die al langere tijd vroegen om een dergelijk scherm. Voor het eerst sinds de Galaxy S6 Edge uit 2015 biedt de Zuid-Koreaanse fabrikant geen gebogen smartphones meer aan.

Samsung Galaxy S24 Ultra

De gewone S24 en S24 Plus zijn iets gegroeid. De S24 is met 6,2 inch nog steeds behoorlijk compact, maar de S24 Plus is dankzij zijn 6,7 inch-scherm bijna net zo groot als de Ultra. Ook heeft de Plus nu dezelfde resolutie: 3088 bij 1440 pixels.

De drie toestellen hebben verder allemaal een maximale helderheid van 2600 nits, waarmee ze een stuk feller zijn dan hun voorgangers. Ook in de maximale ververssnelheid zit geen verschil: die ligt op 120Hz.

2. Hardware

Qua hardware zijn de verschillen tussen de Samsung Galaxy S24 (Plus) en S24 Ultra juist groter geworden. Alleen die laatste draait op een Snapdragon 8 Gen 3-chip. Dat is de snelste processor die je op dit moment kunt krijgen. Samsung stopt daar 12GB RAM en minimaal 256GB opslagruimte bij. Er zijn ook varianten met 512GB of 1TB opslag.

Wie de beste prestaties wil, moet dus wel voor de S24 Ultra gaan. De S24 en S24 Plus hebben beiden een Exynos 2400-chip van Samsung zelf aan boord. Dat is absoluut geen langzame processor, maar hij haalt het niet bij de genoemde Snapdragon. De gewone S24 heeft 8GB RAM en 128 of 256GB opslag. In de S24 Plus zit 12GB RAM en 256 of 512GB ruimte voor je bestanden.

De S24 Ultra blijft ook de enige smartphone uit de reeks met een ingebouwde S Pen. Die gebruik je om (aan)tekeningen te maken op het scherm. Dit pennetje werkt überhaupt niet op de andere twee toestellen.

3. Accuduur en opladen

Hoe groter de telefoon, hoe groter ook de accu. De normale Galaxy S24 heeft een 4000 mAh-accu, 100 mAh meer dan zijn voorganger. Dit is ook het enige model dat nog altijd oplaadt met een zeer bescheiden 25 Watt. Vrijwel iedere high-end smartphone tankt tegenwoordig (veel) sneller accusap.

Samsung Galaxy S24 (Plus)

De verschillen tussen de Galaxy S24 Plus en Galaxy S24 Ultra zijn zeer klein. Ze hebben een accucapaciteit van respectievelijk 4900 en 5000 mAh. Beiden laden op met maximaal 45 Watt, waardoor ze na een halfuur voor 65 procent vol zitten.

Voor alledrie geldt dat draadloos laden eveneens mogelijk is, maar dat gaat een stuk langzamer. Welke methode je ook kiest, je zult zelf voor een lader moeten zorgen. Die zit helaas niet standaard in de doos.

4. Camera’s

Samsung laat weinig liefde zien voor de camera’s van de Galaxy S24 en S24 Plus. Die hebben namelijk nog dezelfde hardware als de Galaxy S22 (Plus) van twee jaar geleden. Het gaat om een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens voor wijdere foto’s en een 10 megapixel-telelens waarmee je drie keer inzoomt.

Dankzij AI moeten je foto’s er toch beter uitzien dan voorheen. Bovendien kun je dankzij kunstmatige intelligentie ongewenste objecten uit je foto’s halen of verplaatsen. Ook is het eenvoudig om ruis of reflecties te verwijderen.

De S24 Ultra heeft wel een nieuwe camera. Het gaat om een periscopische 50 megapixel-zoomlens waarmee je het beeld optisch 5x dichterbij haalt. Hij vervangt de telelens waarmee je 10x inzoomde op de S23 Ultra. Omdat de nieuwe camera van hogere kwaliteit is, zou hij niettemin beter presteren. Zelfs als je 10x (en dus deels digitaal) inzoomt.

Naast deze nieuwe telelens heeft de S24 Ultra nog drie andere camera’s op de achterzijde. Daar lijkt niets aan veranderd. Het gaat om een 200 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en een bescheidener telelens waarmee je 3x inzoomt.

5. Prijs

De Galaxy S24 is met zijn startprijs van 899 euro de goedkoopste smartphone uit de serie. Daarvoor krijg je 8GB RAM en 128GB opslagruimte. Voor de S24 Plus ben je met 1149 euro een stuk meer kwijt, maar dan beschik je wel standaard over 12GB werkgeheugen en 256GB opslag.

Deze twee smartphones zijn 50 euro goedkoper dan hun voorgangers. Het tegenovergestelde geldt voor de S24 Ultra: die is juist 50 euro duurder. Je betaalt er minimaal 1449 euro voor en krijgt dan 12GB RAM en 256GB ruimte voor je bestanden.

Hieronder vind je de beste deals, met of zonder abonnement.

Meer over de Samsung Galaxy S24

Dat waren de belangrijkste verschillen tussen alle varianten van de Samsung Galaxy S24! Binnenkort lees je op deze website natuurlijk uitgebreide reviews van de smartphones. Je kunt nu alvast onze preview van de nieuwe vlaggenschepen lezen.

