‘Officiële specsheet Samsung verraadt alles over de Galaxy S24’

Een bron die al jaren bekendstaat om zijn zeer accurate lekken heeft nu de specificaties van de Galaxy S24-familie online gezet. Het bericht is inmiddels offline gehaald, dus we hebben geen reden om te denken dat de specs niet kloppen.

Gerucht: Samsung Galaxy S24 specificaties bekend

Het is weer een goede tijd voor smartphone-insiders zoals Evan Blass, want begin januari verwachten we een grootse aankondiging van Samsung. We krijgen dan drie nieuwe vlaggenschepen te zien: de Samsung Galaxy S24, S24 Plus en Galaxy S24 Ultra. Tot die tijd verschijnt ongetwijfeld alle informatie over de smartphones en nu is dit een officiële lijst van de specificaties.

Alle drie de smartphones krijgen een scherm met een maximale helderheid van 2600 nits. Dat is een flinke stap ten opzichte van de S23-modellen, waarbij dat nog 1750 nits was. Die genoemde piekhelderheid is wel stukken lager dan andere high-end toestellen. Zo kan het scherm van de onlangs gepresenteerde OnePlus 12 schijnen met een helderheid van 4500 nits.

Het scherm van de kleinste van de drie heeft een diagonaal van 6,2 inch en een full hd-resolutie. De grotere Galaxy S24 krijgt een display van 6,7 inch met een QHD-resolutie. Daarmee is het aantal pixels hetzelfde als dat van het 6,8 inch grote scherm van de S24 Ultra.

De Galaxy S24 Ultra is volgens de specsheet standaard uitgerust met 12GB RAM en 256GB of 512GB opslagruimte. Samsung kennende komt er ook een 1TB-versie op de markt.

De genoemde specificaties worden gedeeld met de S24 Plus en het kleinste model bevat 8GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslaggeheugen. De getoonde kleuren zijn voor de standaardversies, maar we verwachten ook exclusieve kleurvarianten te gaan zien in de Samsung-shop.

Camera’s en accu’s

De hoofdcamera’s op de Galaxy S24 en S24 Plus hebben een resolutie van 50 megapixel, terwijl de S24 Ultra een 200 megapixel-sensor aan boord krijgt. Filmen kan in een maximale resolutie van 8K en ook zoomen is mogelijk op alle smartphones. Of dat gaat om een digitale zoom, optische zoom of een combinatie, verschilt echter per toestel.

Qua batterijen zien we capaciteiten van 3900 mAh, 4900 mAh en 5000 mAh. Opladen kan bekabeld en draadloos en de normale S24 laadt het langzaamste op. Een half uur aan de lader resulteert in een halfvolle batterij. De S24 Plus en Ultra, met hun grotere batterij, laden sneller op: 65 procent in 30 minuten.

Blass noemt dat de Galaxy S24-telefoons zijn uitgerust met de gloednieuwe Snapdragon 8 Gen 3-chip, maar of dat ook geldt voor de Europese varianten is nog de vraag. Volgens geruchten kiest de producent hier juist weer voor een Exynos-chip, die vaak mindere prestaties biedt. De S24’s zijn stof- en waterdicht en de S24 Ultra krijgt een behuizing van titanium. Voor de andere twee toestellen is er gekozen voor een aluminium behuizing.

Het lijkt erop dat we op 17 januari alles te weten komen over de S24’s en Android Planet zal daar uiteraard verslag van doen! Tot die tijd kun je natuurlijk de website in de gaten houden, ons volgen via de Android-app en Google Nieuws.

