‘Teaser Samsung Galaxy S24 met datum en foto’s gelekt’

Het vermoeden bestond al dat de Samsung Galaxy S24 halverwege januari 2024 onthuld zou worden. Een gelekte teaser trailer bevestigt de geruchten, maar er zijn ook tientallen foto’s opgedoken van de nieuwe smartphones.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Honderd foto’s van Samsung S24-smartphones

Op X (voorheen Twitter) heeft gebruiker MysteryLupin een link naar zo’n honderd foto’s van alle Galaxy S24-smartphones gedeeld. Naast de toestellen zijn er ook foto’s met de S Pen te zien, de stylus die standaard bij de Samsung Galaxy S24 Ultra zit.

De foto’s van de nieuwe Samsung Galaxy S24-telefoons vertellen ons niet veel nieuws. Welke kleuren er te kiezen zijn per model werd eerder deze week gelekt: de S24 en S24 Plus krijgen de kleuropties grijs, zwart, violet en geel. Ook in deze gelekte fotoserie zien we geen kleuren die exclusief bij Samsung verkrijgbaar zijn.

Je kan als je bij de fabrikant zelf bestelt, kiezen uit unieke kleuren die enkel via deze weg als optie worden aangeboden. Die waren in het verleden opvallender, zoals oranje, geel of rood. Ongetwijfeld heeft Samsung weer exclusieve kleurkeuzes om je over te halen bij het merk zelf de pre-order te plaatsen.

Voor de S24 Ultra kan er gekozen worden uit dezelfde kleuren, al krijgt deze high-end smartphone een titanium behuizing met een andere afwerking. De keuze voor een titanium behuizing is verstandig: de Samsung Galaxy S24 Ultra is hierdoor waarschijnlijk iets lichter, maar zijn daardoor ook sterker en beter opgewassen tegen een flinke val. Voorheen werd voor de Ultra een aluminium behuizing gebruikt, die minder robuust en valbestendig was.

Datum van Samsung Galaxy S24-evenement

Wanneer we de Samsung Galaxy S24 officieel gaan zien? Het lijkt erop dat we 17 januari om 19:00 uur mogen noteren in de agenda. Dit is omgezet naar Nederlandse tijd met negen uur tijdsverschil. De teaser trailer vermeldt 03:00 AM KST, de standaard Koreaanse tijd.

Door de teaser is duidelijk dat Samsung tijdens dit evenement ook de nadruk zal leggen op kunstmatige intelligentie. De icoontjes die in de teaser worden gebruikt, lijken veel op het logo van Google Bard. Ook staat er in de video “Galaxy AI is coming”. Wat we precies van Samsung’s AI-plannen mogen verwachten, wordt ongetwijfeld duidelijk tijdens het evenement.

Wil je in de tussentijd op de hoogte blijven van al het nieuws rondom de Samsung Galaxy S24-onthulling? Voeg ons toe aan je Google Nieuws-overzicht of download onze gratis app zodat je niks mist. Ook vind je hieronder het laatste nieuws over de Samsung Galaxy S24-geruchten om helemaal up-to-date te raken.