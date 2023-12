‘Download nu de gelekte Samsung Galaxy S24-achtergronden’

Samsung-fans opgelet: de Galaxy S24 is nog niet eens uit, of een enthousiasteling heeft online al de ‘officiële’ achtergronden gedeeld. Zie hier hoe ze eruitzien en hoe je ze zelf als achtergrond instelt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Samsung Galaxy S24 Ultra-achtergrond in vier kleuren’

Nadat eerder deze week de Samsung Galaxy S24 Ultra in geur en kleur uitlekte, spotte mensen online ook de vermeende exclusieve achtergronden van het topmodel. Het gaat om een soort kristal dat deels in beeld is. Het gaat om een viertal kleuren die corresponderen met de kleuren waarin de Galaxy S24 Ultra op de markt zou komen.

De 16-jarige Vetrox360 besloot de achtergronden uit de gelekte productfoto’s van de S24 Ultra te halen. Met behulp van Photoshop en kunstmatige intelligentie wist de X-gebruiker de afbeeldingen in haarscherpe kwaliteit te ontwikkelen. Vervolgens plaatste hij deze met een openbare download-link online. Via zijn tweet kan iedereen de achtergronden downloaden.

Yellow Gray Black Violet

Installeer zelf een S24 Ultra-achtergrond

Wil je zelf ook een van deze achtergronden instellen op je smartphone? Download de gewenste afbeeldingen dan even. Dat doe je door de foto naar keus te selecteren in de X-app of webbrowser en vervolgens op de drie puntjes rechts boven in beeld te klikken. Druk op opslaan en de foto wordt gedownload.

Vervolgens ga je naar de instellingen-app op je smartphone. Hier klik je op ‘Aanpassing’, dan ‘Achtergrond en stijl’ en klik op ‘Achtergrond wijzigen’. Vind nu de achtergrond in ‘Mijn Foto’s’ en selecteer deze. Stel vervolgens in of je hem voor je thuis- en/of vergrendelscherm wil gebruiken en klaar is Kees.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit verwachten we van de S24 Ultra

De Samsung Galaxy S24 Ultra is het grootste model in de S24-serie. De smartphone is gemaakt van titanium en bevat de bekende S-Pen. Het scherm op de Ultra heeft een grootte van 6,8 inch en bevat een oled-paneel dat heldere kleuren toont, zoals we van Samsung gewend zijn. De randen van het scherm zijn voor het eerst niet afgerond, maar vlak.

De S24 is voorzien van de nieuwste chip van het moment: de Snapdragon 8 Gen 3. Daarnaast is er 12GB aan werkgeheugen en tot 1TB aan opslagruimte. De batterij heeft een grootte van 5000 mAh en laadt op met maximaal 45 watt. Ook kan de smartphone draadloos opladen en andere apparaten van stroom voorzien.

Achterop de S24 Ultra vind je de meeste camera’s uit de S24-lijn. Er is weer een hoofdcamera en groothoekcamera, maar de 10x telelens verdwijnt. Dit wordt een camera met hogere resolutie, maar wel eentje die minder optisch kan inzoomen.

Kijk jij al uit naar de nieuwe S24-smartphones? En stel jij de nieuwe achtergronden in? Laat het weten in de reacties hieronder en bekijk meteen het andere Galaxy S24-nieuws.

Meer over de Galaxy S24-serie