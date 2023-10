‘Samsung verbetert camera’s Galaxy S24 Ultra nauwelijks’

Ben je benieuwd naar de camera’s van de Samsung Galaxy S24 Ultra? Dat komt goed uit, want alle details daarover zijn gelekt. Ook de eerste testresultaten van de gebruikte processor zijn binnen.

‘Deze camera’s krijgt de Samsung Galaxy S24 Ultra’

Begin volgend jaar brengt Samsung de Galaxy S24-serie uit. Het topmodel daarvan wordt natuurlijk de S24 Ultra. Vooral voor fotografen is dat de beste keuze. Toch lijkt de Samsung Galaxy S24 Ultra qua camera’s geen grote stap vooruit te zetten.

Volgens de website Gizmochina behoudt het toestel de 200 megapixel-hoofdcamera die vorig jaar werd geïntroduceerd op de Galaxy S23 Ultra. Dat is geen grote verrassing omdat deze nog relatief nieuw is. Ook aan de 12 megapixel-groothoeklens en eerste 10 megapixel-telelens lijkt echter niets te veranderen. Deze camera’s gaan al jaren mee en zijn wel toe aan een update. Je zou weer 3x optisch kunnen inzoomen met de genoemde telelens.

Renders van de Samsung Galaxy S24 Ultra

De tweede telelens is wel nieuw, maar lijkt op het eerste gezicht geen enorme vooruitgang. Je kunt er namelijk ‘slechts’ 5x mee inzoomen. Met de S23 Ultra kun je het beeld 10x dichterbij halen zonder kwaliteitsverlies. Toch zou Samsung op de Galaxy S24 Ultra nog steeds 100x ‘Space Zoom’ aanbieden. Dat is een combinatie van optische en digitale zoom.

De nieuwe telelens krijgt een hogere resolutie van 48 megapixel (tegenover 10 op de S23 Ultra) en een grotere sensor. Daardoor kan Samsung meer details uit de camera persen. Het is dus best denkbaar dat deze lens bij 10x zoom minstens zo goed presteert als zijn voorganger.

Flink sneller door Snapdragon 8 Gen 3-chip?

De normale Galaxy S24 en S24 Plus draaien in Nederland waarschijnlijk op een Exynos 2400-chip uit Samsungs eigen laboratoria. Bij de S24 Ultra kiest het bedrijf volgens geruchten voor een Snapdragon 8 Gen 3-chip. Er zijn al testresultaten gelekt van deze processor, die een flinke snelheidswinst laten zien. De Galaxy S24 Ultra zou bijna 50 procent rapper zijn dan de S23 Ultra. Dat is een enorme sprong, dus we nemen deze cijfers vooralsnog met een korreltje zout.

Verder gaat de helderheid van het scherm mogelijk omhoog tot maar liefst 2500 nits. Daarmee is het display nog feller dan dan dat van de Google Pixel 8 Pro, die 2400 nits aantikt. Je kunt het toestel dus zelfs op een zonnige zomerdag gemakkelijk aflezen.

