Gerucht: Samsung Galaxy S24 Ultra op de foto gezet

De Samsung Galaxy S24 Ultra is nog niet aangekondigd, maar nu zijn mogelijk de eerste foto’s van de nieuwe high-ender van Samsung al verschenen.

‘Samsung Galaxy S24 Ultra-foto’s gelekt’

Samsung gaat de S24 Ultra waarschijnlijk pas in het eerste kwartaal van 2024 onthullen, samen met de Galaxy S24 en Galaxy S24 Plus. Steeds meer horen we langskomen dat dit al half januari zou kunnen zijn. Zoals we vaker zien lekken er beelden van Samsung-smartphones vaak een tijdje voor release uit. Ook de Galaxy S24 Ultra lijkt nu op de foto gezet te zijn.

De foto’s zijn door David Martin op X (voorheen Twitter) gedeeld. Een insider, die vaker informatie en foto’s van nog niet onthulde Android-smartphones deelt.

Wat duidelijk te zien is, is dat het geen dummy-smartphone is. Zo zien we echte camerasensoren en op een van de foto’s lijkt ook het scherm actief te zijn. We zien een behuizing die qua kleur een soort zilver toont met een koelere ondertoon.

Wat opvalt, is dat de schermranden niet gebogen zijn als bij de S23 Ultra, de voorganger van de S24 Ultra. Ook lijkt het scherm inmiddels echt plat te zijn, wat de smartphone een hoekiger en futuristische look geeft. Samsung lijkt hiermee de richting van de reguliere S-serie smartphones op te willen gaan en van de curved schermen af te gaan.

Qua camera-uitrusting lijkt de Samsung Galaxy S24 Ultra geen grote veranderingen te bevatten. Vijf camera’s, waaronder een geavanceerde hoofdcamera, een groothoeklens en twee zoomcamera’s.

Wel lijkt het erop dat de onderste grote camera een telefoto-lens bevat: een periscoopcamera met vijf maal optische zoom. De S23 Ultra had een tien maal optische zoom, dus zou de nieuwe Ultra nog weleens een downgrade kunnen zijn, zoals we eerder schreven.

Wat er niet te zien is

De Samsung Galaxy S24 Ultra krijgt vermoedelijk een Snapdragon 8 Gen 3-chip, die voor uitstekende prestaties kan zorgen. Ook zit er waarschijnlijk minimaal 8GB RAM en 256GB in de smartphone, maar voor de fanatiekelingen komen er opties voor 512GB en 1TB opslagruimte.

Met een 5000mAh accu in de Galaxy S24 Ultra kan je ongetwijfeld een hele dag door. Wel wordt verwacht dat de laadsnelheid 45 Watt wordt. Inmiddels beschouwen we dit als ietwat traag, zeker in vergelijking met andere smartphones in deze prijsklasse. Draadloos laden is wederom weer een optie, al is dit nog altijd langzamer dan per kabel.

Een adviesprijs weten we pas bij lancering, vermoedelijk dus ergens in januari of februari 2024. Wellicht dat er nog een lek voor die tijd komt die de prijs weet te onthullen. Uiteraard houden we je op de hoogte van de nieuwste Samsung-nieuwtjes via onze nieuwsbrief, Android Planet-app en natuurlijk de website.

