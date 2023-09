‘Dit is de Samsung Galaxy S24 Ultra, met bekend design’

Na de Galaxy S24 is ook de Galaxy S24 Ultra te zien op gelekte renders. Het lijkt er op dat het nieuwe vlaggenschip weinig verassingen met zich mee zal brengen.

Bekijk de Samsung Galaxy S24 Ultra-renders

De renders, die zijn gepubliceerd door smartphone-insider OnLeaks en website Smartprix, laten zien dat de Galaxy S24 Ultra heel erg lijkt op zijn voorganger. De high-end smartphone heeft opnieuw een 6,8 inch-scherm met hoekige randen, net als de S23 Ultra van eerder dit jaar. Het formaat van de telefoon zelf verandert dan ook nauwelijks.

Wel fijn is dat Samsung de randen rondom het scherm zou verkleinen. Op de afbeeldingen zijn de bezels dan ook erg dun en ze lijken symmetrisch. Bij veel Android-telefoons met een ‘randloos’ scherm is de rand aan de onderkant vaak iets dikker, wat minder fraai oogt.

De achterkant van de Galaxy S24 Ultra is identiek aan die van de S23 Ultra. We zien in totaal vier camera’s, waarbij het waarschijnlijk weer gaat om een geavanceerde hoofdcamera, groothoeklens en twee zoomcamera’s. Volgens een eerder gerucht zou de S24 Ultra minder ver kunnen inzoomen dan eerdere Ultra’s. De optische zoom zou niet tot 10x, maar ‘slechts’ 5x gaan.

Verder biedt de Galaxy S24 Ultra opnieuw plek voor de S-Pen, het bekende pennetje van Samsung om (aan)tekeningen mee te maken. Aan de zijkant zit een nieuwe antenne, die bedoeld zou zijn voor ultrawideband (UWB). Deze techniek gebruikt radiogolven om signalen te sturen en werkt op een hogere frequentie dan bluetooth en wifi. Hierdoor kun je veel nauwkeurig de afstand tussen twee apparaten bepalen.

Over de S24 Ultra

Samsung kondigt de Galaxy S24-serie begin volgend jaar aan. Een recent gerucht stelt dat de presentatie op 18 januari plaatsvindt. Naast de Ultra verwachten we ook de reguliere Galaxy S24 en Galaxy S24 Plus. Alledrie draaien ze waarschijnlijk op een snellere processor: de Exynos 2400.

De Ultra krijgt mogelijk ook een beter scherm. Volgens een gerucht beschikt de smartphone over het felste smartphonedisplay tot nu toe. Hierdoor kun je het scherm makkelijker aflezen in de zon en zien hdr-beelden er mooier uit. De gebogen schermranden verdwijnen waarschijnlijk: Samsung zou de Ultra een ‘plat’ display geven.

