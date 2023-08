‘Samsung Galaxy S24 Ultra krijgt felste scherm in smartphone ooit’

Samsung geeft het scherm van de Galaxy S24 Ultra mogelijk een flinke upgrade. Volgens geruchten ligt de maximale helderheid op maar liefst 2500 nits. De huidige S23 Ultra komt niet verder dan 1750 nits.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Zeer helder scherm in Samsung Galaxy S24 Ultra’

Samsung staat bekend om de goede schermen in zijn smartphones. Zelfs relatief goedkope toestellen als de Galaxy A34 beschikken over fraaie oled-displays. Maar het bedrijf reserveert de beste panelen natuurlijk voor zijn duurste modellen. En het lijkt erop dat de aankomende Samsung Galaxy S24 Ultra het felste scherm ooit krijgt.

Volgens de bekende lekker Ice Universe, die vaak correcte informatie deelt over toekomstige smartphones, haalt de S24 Ultra een maximale helderheid van 2500 nits. Dat is flink hoger dan de 1750 nits van de Galaxy S23 Ultra. Daardoor kun je het scherm nog gemakkelijker aflezen in de zon. Ook zullen hdr-beelden er mooier uitzien. Explosies zijn bijna letterlijk oogverblindend.

De huidige Samsung Galaxy S23 Ultra

Het 6,8 inch-oled-scherm van de Galaxy S24 Ultra zou een resolutie hebben van 3120 bij 1440 pixels. Daarmee komt de beeldverhouding uit op 19.5 staat tot 9, wat ietsje langer is dan de S23 Ultra.

Volgens Ice Universe worden de schermranden opvallend genoeg iets breder. Het lijkt erop dat Samsung afscheid neemt van het gebogen scherm. Daarmee zou het toestel dus een volledig vlak display krijgen. Dat is een trend aan het worden. Ook de Google Pixel 8 Pro heeft volgens geruchten geen scherm met gebogen randen meer.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung kondigt de Galaxy S24-serie waarschijnlijk in januari of februari volgend jaar aan. Naast de Ultra verwachten we ook de gewone Galaxy S24 en de Galaxy S24 Plus. Alledrie draaien ze waarschijnlijk op een Exynos 2400-processor.

De Galaxy S24 Ultra mag de meeste vernieuwingen verwachten. Naast het fellere scherm zou het toestel over een verbeterde zoomlens beschikken. Ook kiest Samsung voor een frame van titanium, dat sterker is dan het aluminium van de S23 Ultra.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste Samsung-nieuws? Houd Android Planet dan goed in de gaten. We praten je bij via onze app en nieuwsbrief. Volg ons daarnaast ook op Google Nieuws, Facebook, Instagram en X (voorheen Twitter).

Lees het laatste nieuws over Samsung: