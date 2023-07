Samsung verbetert mogelijk de accuduur en oplaadsnelheid van zijn volgende vlaggenschip. Daardoor kan de Galaxy S24 Ultra veel sneller opladen.

Samsung Galaxy S24 Ultra laadt mogelijk veel sneller op

Samsung-smartphones zijn behoorlijk allround, maar laten het op één gebied al jaren afweten. De toestellen laden niet zo snel op als de smartphones van merken als OnePlus, Motorola, Xiaomi en Oppo. De Galaxy S23 laadt op met maximaal 25 Watt, net als zijn voorgangers. Ook bij de Galaxy A-telefoons gaat de oplaadsnelheid niet verder dan 25 Watt.

Mogelijk zet Samsung volgend jaar (eindelijk) een flinke stap op oplaadgebied. Volgens een nieuw gerucht, waarover onder andere Sammobile schrijft, is het bedrijf van plan om een nieuw batterijtype te testen. Deze zogeheten ‘stacked batteries’ presenteren beter en laden sneller op.

De Twitter-lekker RGcloudS meldt dat Samsung de maximaal oplaadsnelheid verhoogt naar 65 Watt. Dat is een flinke stap vooruit, zeker als je het vergelijkt met de huidige oplaadsnelheid van de Galaxy S23. De S23 Plus en S23 Ultra kunnen overigens maximaal 45 Watt aan, maar doen alsnog relatief lang over een volledige oplaadbeurt.

Het is overigens onduidelijk welke Galaxy S24-smartphones straks met 65 Watt kunnen opladen. Mogelijk gaat het alleen om de S24 Plus en S24 Ultra, en moet het instapmodel het alsnog doen met minder indrukwekkende oplaadsnelheden.

Galaxy S23-smartphones

Samsung kondigt de Galaxy S24-smartphones waarschijnlijk pas begin 2024 aan. Tot die tijd zijn de Galaxy S23, Galaxy S23 Plus en Galaxy S23 Ultra de paradepaardjes van de fabrikant. De smartphones hebben een ander design dan de Galaxy S22-telefoons en betere camera’s. Ook zijn de toestellen dankzij de Snapdragon 8 Gen 2-chip een stuk sneller.

We hebben de smartphones eerder dit jaar uitgebreid getest. Onze bevindingen lees je in de uitgebreide reviews, die je via de linkjes hieronder checkt.

