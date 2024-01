Video: Samsung Galaxy S24 Ultra niet onder de indruk van marteltest

De Samsung Galaxy S24 Ultra is het laatste slachtoffer van een beruchte stresstest. Daarbij wordt gekeken hoe stevig een toestel is. De nieuwe Ultra blijkt behoorlijk goed bestand tegen de martelpraktijken. Check snel de beelden.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S24 Ultra ondergaat stresstest

Elke smartphonefabrikant kijkt er met angst en beven naar uit: het moment dat hun nieuwste, glimmende toestel in handen valt van YouTuber JerryRigEverything. Die pakt vervolgens zijn gereedschap om te kijken hoeveel schade hij kan toebrengen. Recent was het de beurt aan de Samsung Galaxy S24 Ultra om deze gevreesde ‘stresstest’ te ondergaan.

Samsung zal zeker niet ontevreden zijn met het resultaat. De S24 Ultra heeft een nieuwe toplaag: Gorilla Glass Armor. Die vermindert reflecties tot 75 procent én beschermt beter tegen krasjes. Dat blijkt ook wel uit de video hieronder. Het duurt erg lang voor er (diepe) krassen ontstaan in het display. Geen enkel ander toestel deed het tot nu toe beter.

De behuizing is gemaakt van titanium, een materiaal dat erg sterk is, maar wél redelijk gemakkelijk blijkt te krassen. Daar staat tegenover dat de S24 Ultra geen krimp geeft als JerryRigEverything zijn aansteker bij het scherm houdt.

Tijdens het meest beruchte onderdeel van de stresstest laat de Samsung Galaxy S24 Ultra zien hoe goed zijn bouwkwaliteit is. De YouTuber probeert het toestel in tweeën te breken. De smartphone geeft wel een beetje mee, maar komt op geen enkel moment in de buurt van knakken. Dat is in het verleden weleens anders geweest. We denken aan jou, OnePlus 10 Pro.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de Samsung Galaxy S24 Ultra

De Samsung Galaxy S24 Ultra is vanaf nu te koop in Nederland. Het toestel heeft een 6,8 inch-oled-scherm met platte randen en een hogere helderheid van 2600 nits. Dankzij de Snapdragon 8 Gen 3-chip heb je over de prestaties niets te klagen. Daarnaast beschik je over een nieuwe telelens die 5x inzoomt én vele AI-functies.

We gaven de S24 Ultra in onze review een 8,5. Hieronder lees je alvast een deel van de conclusie:

Wie er het geld voor over heeft, koopt met de nieuwe Ultra echter een dijk van een toestel. Er zijn nauwelijks completere smartphones op de markt. Het scherm is eindelijk plat en ongeëvenaard goed, mede dankzij de antireflectieve laag. De prestaties zijn verder uitstekend, net als de bouwkwaliteit en accuduur.

Al moet je van Samsungs nabewerking houden, ook de camera’s zijn high-end. De nieuwe telelens lijkt op papier misschien een stap terug, maar maakt het systeem juist nog veelzijdiger.

Lees het laatste nieuws over Samsung:

Dit maandthema wordt gesponsord door KPN. KPN heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die we publiceren.