‘Samsung Galaxy S24 Ultra krijgt tóch telelens die 10x inzoomt’

Krijgt de Samsung Galaxy S24 Ultra nou wel of geen telelens waarmee je 10x in kunt zoomen? Volgens een nieuw gerucht blijft hij gewoon aan boord. De camera waarmee je het beeld 3x dichterbij haalt zou wel sneuvelen.

‘Toch 10x telelens op Samsung Galaxy S24 Ultra’

De Samsung Galaxy S24 Ultra belooft wederom een favoriet te worden onder mobiele fotografen. Naast een 200 megapixel-hoofdcamera en een 12 megapixel-groothoeklens beschikt het toestel over twee telelenzen. Over de specificaties daarvan bestaat echter onenigheid. De meeste geruchten dachten dat het om camera’s ging waarmee je 3x en 5x optisch inzoomt zonder kwaliteitsverlies. De 10x-telelens van de S23 Ultra zou daardoor het veld moeten ruimen.

Daar is volgens The Elec niets van waar. Samsung zou kiezen voor lenzen waarmee je 5x en 10x inzoomt. Juist de camera die het beeld 3x dichterbij haalt ontbreekt ditmaal, zo schrijft de Koreaanse website.

De camera’s op de Samsung Galaxy S24 Ultra

We nemen dit gerucht met een korrel zout, want het is de eerste keer dat we hierover lezen. Toch zou het niet onlogisch zijn. Belangrijke concurrenten als de Google Pixel 8 Pro en de iPhone 15 Pro Max hebben ook een telelens die 5x inzoomt. Door de 10-telelens te behouden, heeft de S24 Ultra een streepje voor. Omdat de hoofdcamera zo’n hoge resolutie heeft, kun je bovendien prima resultaten behalen door daar 2 of 3x digitaal mee in te zoomen.

Het lijkt hoe dan ook vast te staan dat de Samsung Galaxy S24 Ultra een nieuwe telelens krijgt waarmee je 5x optisch inzoomt. Door de resolutie van 50 megapixel zien ook kiekjes waarmee je het beeld 7 of 8x dichterbij haalt er waarschijnlijk nog heel redelijk uit. Dat was op voorgangers van dit toestel niet altijd het geval.

Meer over de Samsung Galaxy S24 Ultra

De Samsung Galaxy S24 Ultra zou verkrijgbaar zijn vanaf 30 januari. Het toestel krijgt weer een 6,8 inch-oled-scherm, maar dat is dit keer (vrijwel) plat. Kloppend hart is een razendsnelle Snapdragon 8 Gen 3-chip in combinatie met minimaal 12GB werkgeheugen. Er ligt verder veel nadruk op AI.

Samsung brengt ook een normale Galaxy S24 en een S24 Plus uit. Die moeten het doen met minder goede camera’s. Je mag rekenen op een 12 megapixel-groothoeklens, een telelens die 3x inzoomt en een 50 megapixel-hoofdcamera. Dat zijn dezelfde specificaties als de Galaxy S23 en S23 Plus.

