‘Opvallend: Samsung Galaxy S24 Ultra kan minder ver inzoomen’

De Galaxy S24 Ultra, het verwachte vlaggenschip van Samsung, doet op cameragebied misschien een stapje terug. De smartphone zou minder ver kunnen inzoomen dan zijn voorgangers.

‘Samsung Galaxy S24 Ultra-telelens zoomt minder ver’

De Galaxy S Ultra-smartphones van Samsung staan bekend om de indrukwekkende camera’s. Dat komt niet alleen door de hoofdcamera, maar ook de periscopische zoomlens speelt een rol. Met deze camera konden de S21 Ultra, S22 Ultra en huidige S23 Ultra tot 10x optisch inzoomen. Oftewel: het beeld dichterbij halen zonder dat er veel kwaliteit verloren gaat.

Het lijkt er echter op dat deze zoomcamera bij de Galaxy S24 Ultra wordt vervangen door een telelens die ‘maar’ 5x optische zoom biedt. De 10 megapixel-periscopische zoomlens verdwijnt en Samsung zou voor een 50 megapixel-telelens kiezen. Het is onduidelijk waarom het bedrijf deze downgrade doorvoert.

Wel zou de Galaxy S24 Ultra ook een 10 megapixel-camera krijgen met 3x optische zoom, net als voorgaande Ultra-smartphones. Samsung kan deze lens van verbeteringen voorzien, maar hier is niets over bekend. De iPhone 15 Pro Max, die onlangs is aangekondigd, heeft overigens ook een periscopische telelens met 5x zoom. Samsung lijkt zijn voorsprong dus kwijt te raken.

Samsung kondigt de Galaxy S24-serie waarschijnlijk in januari of februari volgend jaar aan. Naast de Ultra verwachten we ook de reguliere Galaxy S24 en Galaxy S24 Plus. Alledrie draaien ze waarschijnlijk op een snellere processor.

De Ultra krijgt mogelijk ook een beter scherm. Volgens een gerucht beschikt de smartphone over het felste smartphonedisplay tot nu toe. Hierdoor kun je het scherm makkelijker aflezen in de zon en zien hdr-beelden er mooier uit. De gebogen schermranden verdwijnen waarschijnlijk: Samsung zou de Ultra een ‘plat’ display geven.

