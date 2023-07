‘Samsung Galaxy S24 Ultra krijgt sterker frame gemaakt van titanium’

Wordt het volgende vlaggenschip van Samsung nog luxer? Volgens een nieuw gerucht krijgt de Samsung Galaxy S24 Ultra een frame van titanium. Dat is een zeer sterk en relatief licht materiaal. Maar het is ook erg duur…

‘Samsung gebruikt titanium voor Galaxy S24 Ultra’

Samsung gebruikt al jaren gepantserd aluminium voor het frame van zijn duurdere smartphones. Dat is een vrij sterk materiaal, waardoor de telefoons niet gemakkelijk buigen. Maar het kan natuurlijk altijd mooier en duurzamer.

Volgens de bekende lekker Ice Universe stapt Samsung voor de Galaxy S24 Ultra over op titanium. Dat is een nóg steviger materiaal, dat bovendien beter bestand is tegen corrosie en er iets luxer uitziet. Het heeft wel een belangrijk nadeel: titanium is een stuk duurder dan aluminium. Aangezien de Galaxy S23 Ultra bij de release al 1399 euro kostte, maken we ons enigszins zorgen over een volgende prijsverhoging.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Hoewel titanium gezien zijn sterkte relatief licht is, weegt het bovendien meer dan aluminium. De S24 Ultra zou met dit materiaal dus waarschijnlijk iets zwaarder worden.

Overigens lijkt ook concurrent Apple over te stappen op titanium voor de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. Deze smartphones zouden daarmee juist iets lichter kunnen worden. Hun voorgangers hebben namelijk een frame van roestvrij staal, dat meer weegt dan titanium.

Meer over de Samsung Galaxy S24-serie

Samsung presenteert de Galaxy S24-serie op zijn vroegst in januari volgend jaar. Er is dus nog niet heel veel bekend over de smartphones. Waarschijnlijk brengt de Koreaanse fabrikant weer drie verschillende modellen uit: de gewone S24, de S24 Plus en zoals gezegd de S24 Ultra met mogelijk een titanium frame.

Het scherm van dit topmodel krijgt verder misschien een verversingssnelheid van 144Hz voor nog soepelere beelden. De S23 Ultra blijft steken op 120Hz. Ook verwachten we een aantal cameraverbeteringen, maar details hierover ontbreken nog.

