Samsung Galaxy S24 Ultra vs S23 Ultra: de 6 grootste veranderingen

Samsung heeft de Galaxy S24 Ultra behoorlijk aangepast. Benieuwd naar de grootste veranderingen ten opzichte van zijn voorganger? Je leest ze in onze Samsung Galaxy S24 vs S23 Ultra-vergelijking.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs S23 Ultra

Het absolute vlaggenschip van Samsung dit jaar is de Galaxy S24 Ultra. Op het eerste gezicht lijkt hij misschien sterk op zijn voorganger, de Galaxy S23 Ultra. Toch heeft het Koreaanse bedrijf stiekem best wat verbeteringen doorgevoerd. We zetten ze op een rij in deze Samsung Galaxy S24 Ultra vs S23 Ultra-vergelijking.

1. Plat scherm, titanium behuizing

De Galaxy S23 Ultra was de laatste smartphone van Samsung die nog een scherm met gebogen randen had. Bij de S24 Ultra zijn deze verdwenen. Het toestel heeft nu een volledig plat display. Wij zijn daar blij mee, want dat werkt gewoon een stuk lekkerder. Er ligt een laagje Gorilla Armor-glass overheen, dat reflecties vermindert en nog beter beschermt tegen krassen.

Dat is niet de enige uiterlijke verandering van de S24 Ultra. Dit is namelijk de eerste Samsung-telefoon met een behuizing van titanium. Dit kostbare materiaal is tot vier keer sterker dan aluminium en nog lichter ook.

Het scherm heeft weer een diagonaal van 6,8 inch en een resolutie van 3088 bij 1440 pixels. Ook aan de verversingssnelheid van 120Hz is niets veranderd. Wel haalt het oled-display een hogere piekhelderheid van 2600 nits. Dat was bij zijn voorganger nog 1750 nits. Daardoor is de S24 Ultra nog beter af te lezen in direct zonlicht. Ook moeten hdr-films er nog mooier uitzien.

2. Snellere processor

Kloppend hart van dit toestel is een Snapdragon 8 Gen 3-chip. Dat is de snelste processor die momenteel te krijgen is voor Android-smartphones. De S24 Ultra is de enige smartphone in de serie met deze chip. De gewone Galaxy S24 en S24 Plus hebben namelijk een Exynos 2400-processor aan boord.

De Snapdragon 8 Gen 3 is behoorlijk rapper dan de Snapdragon 8 Gen 2, die in de S23 Ultra zit. Daar zul je in het dagelijks leven niet direct iets van merken. Pas als je zware 3D-games speelt, zal het verschil je misschien opvallen. Er zit net als vorig jaar minimaal 256GB opslag in de S24 Ultra, maar Samsung heeft het werkgeheugen opgehoogd van 8 naar 12GB. Daardoor moet multitasken nog vlotter verlopen.

3. Nieuwe telelens

Samsung stopt weer een 200 megapixel-hoofdcamera in de Galaxy S24 Ultra. Ook de 12 megapixel-groothoeklens en de 10 megapixel-telelens waarmee je 3x inzoomt kennen we nog van vorig jaar.

Helemaal nieuw is de tweede telelens. Die heeft een resolutie van 50 megapixel en haalt het beeld 5x dichterbij. Hij vervangt de 10 megapixel-telelens waarmee je op de S23 Ultra nog 10x kon inzoomen. Dat lijkt op het eerste gezicht een achteruitgang. De gebruikte sensor is echter moderner en de resolutie ligt een stuk hoger. Zelfs als je met de nieuwe lens 10x inzoomt, zouden de resultaten beter moeten zijn.

4. Galaxy AI

Het toverwoord van dit moment is natuurlijk AI. De S24 Ultra zit er dan ook vol mee. Zo kun je op het scherm iets omcirkelen om daar automatisch een zoekopdracht naar te starten. Daarnaast kan het toestel automatisch gesprekken transcriberen. Later dit jaar kun je zelfs telefoontjes met bijvoorbeeld iemand uit de Verenigde Staten live in het Nederlands vertalen.

Daarnaast helpt Galaxy AI je bij het opstellen en aanpassen van berichten. Ook is het eenvoudig om je foto’s te verbeteren, door bijvoorbeeld ruis en reflectie te verwijderen. Je kunt zelfs mensen of objecten uit je kiekjes halen of ze op een andere plek neerzetten.

Sommige AI-functies komen op een later moment mogelijk ook naar de S23 Ultra, als dat toestel een update krijgt naar Samsungs One UI 6.1-softwareschil. Welke precies is echter nog niet duidelijk.

Bij de S23 Ultra beloofde Samsung vier grote Android-upgrades en vijf jaar beveiligingsupdates om je toestel te beschermen tegen hackers. De S24 Ultra krijgt maar liefst zeven nieuwe versies van het besturingsysteem. Aangezien het toestel uit de doos op Android 14 draait, zit je tot en met Android 21 goed. Je mag ook zeven jaar beveiligingsupdates verwachten.

Daarmee kan Samsung zich weer meten met Google. Dat kondigde vorig jaar al aan dat de Pixel 8 en Pixel 8 Pro zeven jaar software-ondersteuning krijgen.

6. Hogere prijs

Als laatste onderdeel van deze Samsung Galaxy S24 Ultra vs S23 Ultra-vergelijking kijken we naar de prijs. De S24 Ultra kost minimaal 1449 euro en is daarmee 50 euro duurder dan het instapmodel van de S23 Ultra vorig jaar. Daarvoor krijg je 12GB RAM en 256GB opslag. Er zijn ook varianten met 512GB (1569 euro) of 1TB (1809 euro) opslag.

Natuurlijk is de S23 Ultra inmiddels flink in prijs gedaald. Je koopt dat toestel nu voor € 989,-.

