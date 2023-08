‘Samsung Galaxy S24 Ultra maakt betere zoomfoto’s door vernieuwde camera’

Samsung gaat de Galaxy S24 Ultra voorzien van een flink verbeterde zoomcamera, zo stelt een nieuw gerucht. Dat brengt meerdere voordelen met zich mee.

‘Samsung Galaxy S24 Ultra krijgt betere zoomcamera’

Samsung onthult zijn nieuwe Galaxy S24-smartphones pas volgend jaar, maar langzaam komen we steeds meer te weten. Volgens de bekende insider Ice Universe, die regelmatig informatie deelt over nieuwe Samsung-toestellen, beschikt de Galaxy S24 Ultra over een interessante verbetering.

De smartphone zou een nieuwe 50 megapixel-telelens krijgen, die tot 3x optisch inzoomt. Een belangrijk detail is dat de sensor groter is, waardoor de fotokwaliteit van ingezoomde kiekjes vooruit gaat. Ook als de telefoon 5x inzoomt, moeten foto’s nog scherp ogen. Door de grotere sensor presteert de zoomcamera vermoedelijk ook beter in het donker.

De Samsung Galaxy S23 Ultra

Net als de S23 Ultra (en zijn voorgangers) krijgt de S24 Ultra een tweede telelens die tot 10x optisch inzoomt. Aan deze camera, die opnieuw een resolutie van 10 megapixel heeft, wordt waarschijnlijk niet gesleuteld. Ook weten we niet welke cameraverbeteringen Samsung verder op de planning heeft staan, bijvoorbeeld voor de hoofdcamera en groothoeklens.

Meer over de S24 Ultra

De Galaxy S24 Ultra wordt het absolute Samsung-toptoestel voor 2024. De onthulling vindt waarschijnlijk begin volgend jaar plaats, dus we moeten nog even op de smartphone wachten. Volgens eerdere geruchten krijgt de nieuwe Ultra de nodige verbeteringen. Zo zou de accu veel sneller opladen.

Ook wordt er gesproken over een sterker frame voor de S24 Ultra, dat is gemaakt van titanium. Dit is een stevig en relatief licht, maar ook duur materiaal. Wat dat betekent voor de prijs van de smartphone is onduidelijk. De S23 Ultra, die nu een aantal maanden verkrijgbaar is, werd al gelanceerd met een fors prijskaartje van 1399 euro.

