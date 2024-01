‘Ook Samsung Galaxy S24 krijgt 7 jaar (!) lang updates’

Samsung zal de Galaxy S24 zeven jaar lang van updates voorzien. Dat stelt een nieuw gerucht. Het gaat daarbij zowel om nieuwe versies van Android als om beveiligingspatches die je toestel beschermen tegen indringers.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google zette vorig jaar de Android-wereld op zijn kop met het verbeterde softwarebeleid van de Pixel 8 en Pixel 8 Pro. Als eerste fabrikant beloofde Google deze smartphones zeven jaar te ondersteunen.

De concurrentie kan daarom niet achterblijven. Volgens Android Headlines voorziet Samsung de Galaxy S24-telefoons straks ook zeven jaar lang van updates. Je krijgt gedurende deze periode niet alleen beveiligingspatches, maar ook nieuwe functies én grote upgrades van het besturingssysteem. Aangezien de Galaxy S24-lijn uit de doos op Android 14 draait, worden deze toestellen bijgewerkt tot en met Android 21.

Renders van de Galaxy S24 Ultra

Dat zou natuurijk erg goed nieuws zijn voor wie graag lang met zijn nieuwe smartphone wil doen. Bij de Galaxy S23 beloofde Samsung vier nieuwe versies van Android en vijf jaar beveiligingsupdates. Dat was destijds al het beste updatebeleid op de markt, tot Google er met de kroon vandoor ging.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Samsung kopieert ook AI-functies van Google’

Naast de lange updates kopieert Samsung voor de Galaxy S24 ook AI-functies van Google. Zo kun je objecten in een foto verplaatsen, groter en kleiner maken of zelfs helemaal verwijderen. Dat kennen we natuurlijk van de Pixel 8 en Pixel 8 Pro.

Opmerkelijk is dat Samsung in promotiemateriaal zegt dat de AI-functies gratis te gebruiken zijn tot 2025. Daarmee suggereert het Koreaanse bedrijf dat je er daarna voor moet betalen. Dat zou erg opmerkelijk zijn. Op de nieuwste Pixels kun je tot in lengte van dagen gratis spelen met kunstmatige intelligentie.

Samsung lanceert de Galaxy S24, Galaxy S24 Plus en Galaxy S24 Ultra op 17 januari. Vrijwel alle specificaties liggen al op straat. Recent lekten ook de vermoedelijke prijzen van de nieuwe smartphones uit.

Wil je op de hoogte blijven? Houd Android Planet dan goed in de gaten. We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op Google Nieuws, Facebook, Instagram en X (voorheen Twitter).

Lees het laatste nieuws over Samsung: