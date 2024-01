Samsung Galaxy S24 vs Galaxy S23: de 6 grootste verschillen

Nu Samsung de Galaxy S24 heeft gepresenteerd, kunnen we hem vergelijken met zijn voorganger. Je leest de belangrijkste verschillen in onze Samsung Galaxy S24 vs Galaxy S23-vergelijking!

Samsung Galaxy S24 vs Galaxy S23

Toegegeven, bij de Samsung Galaxy S24 zijn er best wat zaken hetzelfde gebleven. Zo heeft de smartphone nog steeds 8GB werkgeheugen en kies je weer uit varianten met 128 of 256GB opslagruimte. De accu is marginaal gegroeid van 3900 naar 4000 mAh, maar laadt nog steeds op met slechts 25 Watt. Daardoor is een leeg toestel na een halfuur voor de helft gevuld. Veel concurrenten tanken hun accusap een stuk sneller.

Ook aan de camera’s is, qua hardware althans, niets veranderd. Je beschikt over een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en een 10 megapixel-telens die het beeld 3x dichterbij haalt. Dat is teleurstellend, want exact dezelfde camera’s vonden we zelfs al op de Galaxy S22 van twee jaar geleden.

Toch heeft Samsung het toestel op diverse fronten verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. In deze Samsung Galaxy S24 vs Galaxy S23-vergelijking sommen we de belangrijkste verschillen op.

Samsung Galaxy S24

1. Groter en feller scherm

Waar de Galaxy S23 een 6,1 inch-scherm had, beschikt de Galaxy S24 over een 6,2 inch-display. Dat is geen enorm verschil, maar wel goed nieuws voor wie nét iets meer wil. Het gaat natuurlijk weer om een oled-scherm met prachtige kleuren en een zeer hoog contrast. De maximale ververssnelheid van 120Hz zorgt voor soepele beelden. Het scherm kan nu bovendien terugschakelen naar 1Hz als je statische content bekijkt. Dat moet de batterijduur verbeteren.

De grootste verandering is de maximale helderheid. Die schiet omhoog van 1750 naar 2600 nits. Dat was wel nodig ook, want diverse andere fabrikanten hebben hun schermen het afgelopen jaar een stuk feller gemaakt. Nu loopt Samsung weer netjes in de pas. Dit scherm is zo helder als een zonnebank en in alle omstandigheden goed af te lezen.

2. Snellere processor

Vorig jaar hadden alle varianten van de S23-serie wereldwijd een Snapdragon 8 Gen 2-chip aan boord. Samsung was niet tevreden over de eigen Exynos-processoren die we in Europa vaak in de Galaxy S-toestellen vinden.

Dat is dit jaar anders. Hoewel de S24 Ultra over een Snapdragon 8 Gen 3-chip beschikt, draaien de gewone Galaxy S24 en S24 Plus op een Exynos 2400-processor van Samsung zelf. Die presteert iets minder goed, al lijken de verschillen behoorlijk klein.

Vanzelfsprekend is de Exynos 2400 wel een stuk sneller dan de Snapdragon 8 Gen 2 van vorig jaar. Of hij ook net zo zuinig is, lees je binnenkort op Android Planet in een uitgebreide review van de Galaxy S24.

3. Hoekiger ontwerp

We willen niet beweren dat Samsung altijd achter Apple aanloopt, maar opvallend is het wel: de S24 heeft, net als de iPhone 15, een hoekig ontwerp gekregen. De zijkanten zijn dus niet langer bol, maar plat. Of je dat mooier vindt of niet is uiteraard heel persoonlijk. Het zorgt er in ieder geval voor dat het toestel anders zal aanvoelen in de hand.

De S24 is verkrijgbaar in zwart, grijs, geel en paars

Verder lijkt het ontwerp sterk op dat van de S23. Op de achterzijde vinden we weer drie cameralenzen die los uit de behuizing steken. Dat is sinds vorig jaar de vaste stijl van Samsung, die we op bijna alle smartphones van de fabrikant terugvinden.

4. Alle ogen gericht op AI

Hoewel er aan de camerahardware zoals gezegd niets is veranderd, belooft Samsung wel softwarematige verbeteringen. Bovendien voegt men een hoop AI-functies toe. Zo is het eenvoudiger om ongewenste reflecties of ruis te verwijderen. Je kunt zelfs objecten uit een foto halen of op een andere plek neerzetten.

‘Galaxy AI’ brengt nog meer kunstmatige intelligentie naar de S24. Zo krijg je hulp bij het schrijven van berichten en kun je telefoongesprekken live in een andere taal vertalen. Later dit jaar kan dat ook in het Nederlands. Mogelijk komen sommige AI-functie ook naar de S23, maar dat is nog niet zeker.

De Galaxy S24 krijgt maar liefst zeven jaar lang software-updates. Het gaat daarbij om zowel nieuwe versies van Android als om beveiligingspatches die je beschermen tegen hackers. Uit de doos draait het toestel op Android 14. Je zit dus tot en met Android 21 goed.

Daarmee evenaart Samsung Google, dat de Pixel 8 en Pixel 8 Pro net zo lang ondersteunt. De Galaxy S23 kreeg ‘slechts’ vier nieuwe versies van Android en vijf jaar beveiligingsupdates.

6. (Iets) lagere prijs

Vorig jaar schoot de prijs van de Samsung Galaxy S23 omhoog naar 949 euro. We waren bang dat we dit jaar de 1000 euro aan zouden tikken, maar dat is niet het geval. Samsung heeft zelfs 50 euro van de prijs afgehaald, want je betaalt 899 euro voor de Galaxy S24. Het gaan dan om de variant met 8GB RAM en 128GB opslag. Wil je 256GB, dan ben je daar 959 euro voor kwijt.

Voorlopig blijft de Galaxy S23 ook gewoon te koop. Dat toestel is inmiddels behoorlijk in prijs gedaald. Je haalt hem in huis voor € 666,-. Of de S24 zijn meerprijs waard is, moet je uiteraard zelf beslissen.

