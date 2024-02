Samsung Galaxy S24 vs iPhone 15: de 5 grootste verschillen

De oneindige strijd gaat door: Apple versus Android. Wie komt er nu bovenaan te staan en welke verschillen (of gelijkenissen) zijn er allemaal? We zetten het allemaal op een rij in dit artikel.

Samsung Galaxy S24 of iPhone 15

Allereerst zijn de Samsung Galaxy S24 en de iPhone 15 allebei behoorlijk vlotte smartphones met genoeg in hun mars om menig gebruiker te kunnen bedienen. Hiervoor gebruiken beide merken een zelfontwikkelde chipset: bij de iPhone 15 is dat de A17 Bionic, bij de Samsung de Exynos 2400.

Heb je al een aantal gadgets van een van de merken, dan kies je natuurlijk al gauw voor hetzelfde merk voor een nieuwe smartphone. Over en weer werken smartwatches, tablets en dergelijke niet altijd even lekker samen.

Android en iOS zijn behoorlijk verschillende besturingssystemen, zowel qua uiterlijk als rondom het gebruik van de smartphone. Grotendeels speelt hier waar je zelf de meeste waarde aan hecht, zoals het gebruiksgemak, design, de interface en updates.

Tot een aantal jaar terug stond Android bekend om de vele personalisatie-opties voor je smartphone, maar Apple staat inmiddels voor de deur. Met widgets voor je vergrendelscherm en thuisscherm kan je behoorlijk wat creativiteit kwijt. Ook kan je steeds vaker voor iOS-apps zelf de logo’s bepalen, al dan wel via een omweg (Snelkoppelingen).

Samsung heeft ondertussen standaard de Google Suite op de toestellen staan: apps zoals YouTube, Gmail, Google Assistent en Google Home staan bij het eerste gebruik direct op je smartphone. Maak je gebruik van een of meerdere van deze apps, dan is dat natuurlijk handig.

Samsung heeft inmiddels een updatebeleid van zeven jaar vanaf de Galaxy S24-serie. In deze tijd krijg je nieuwe Android-versies, maar ook beveiligingspatches. Zo blijft je smartphone vlotter, maar ook veiliger. Vanuit de doos draait de Samsung Galaxy S24 op Android 14, met de eigen schil genaamd One UI 6 eroverheen.

Apple biedt voor de iPhones geen concreet aantal jaren aan software-updates. iOS 17, de huidige versie van de software, is zelfs nog uitgebracht voor de iPhone XR, een toestel uit september 2018. De iPhone 8, uitgebracht in september 2017, krijgt geen upgrades meer. Je zou daarmee kunnen kortsluiten dat je met de iPhone 15 dus zo’n 6 à 7 jaar aan updatebeleid krijgt.

2. Accu en opladen

Voor het eerst heeft een iPhone een usb-c-poort. Tot voor kort hield Apple vast aan de eigen laadtechniek, genaamd Lightning. Omdat de Europese Unie fabrikanten nu wettelijk gaat verplichten om aan eenzelfde laadpoort te voldoen, is de techgigant inmiddels overstag gegaan.

Wel zit er een addertje onder het gras, want bij de iPhone 15 is de laadsnelheid langzamer. Wil je een poort die voldoet aan de usb 3.2-standaard, dan moet je de upgrade naar een iPhone 15 Pro nemen. We vinden usb c al jaren bij Samsung-smartphones aan boord en het toestel kan iets sneller laden dan bij Apple, maar ten opzichte van de overige concurrentie is het nog steeds traag te noemen.

Als we kijken naar de accugrootte, dan wint de Samsung Galaxy S24 het makkelijk met zijn batterij van 4000 mAh. De iPhone 15 heeft een accu met een capaciteit van 3349mAh aan boord. Dit hoeft niet te betekenen dat de iPhone 15 daarmee ook een kortere accuduur heeft: hoeveel de smartphone eist van de batterij heeft te maken met allerlei software- en hardwaregerelateerde zaken.

3. Camera’s

Nog een onderwerp waar bij Samsung versus Apple een felle strijd over woedt: wie biedt de beste camera’s? Die vraag komt vaak naar boven en welk antwoord je krijgt, hangt maar net af van aan wie je die stelt.

Waar sommigen vinden dat de iPhone meer natuurlijke kleuren vastlegt, vinden anderen juist weer dat de Samsung echtere foto’s maakt. We zetten daarom vooral de specificaties van de camera’s voor je op een rij.

De Samsung Galaxy S24 beschikt over drie camera’s op de achterkant, terwijl de iPhone 15 er twee heeft. De hoofdcamera van de S24 bevat een resolutie van 50 megapixel, terwijl de iPhone 15 een 48 megapixel-sensor aan boord heeft.

De ultragroothoeklens van de Samsung en iPhone zijn hetzelfde qua resolutie: 12 megapixel. Wel heeft de iPhone 15 een iets groter diafragma (2,4 tegenover 2,2). Hierdoor presteert de smartphone van Apple in theorie ietsje beter in omgevingen met minder licht.

De S24 beschikt over optische beeldstabilisatie, wat ervoor zorgt dat de lens met de cameramodule meebewegen om zo onscherpe foto’s en video’s tegen te gaan. De iPhone 15 beschikt over digitale stabilisatie en mechanische stabilisatie. Die eerste gebruikt minder oppervlakte van de cameramodule om zo zoveel mogelijk beeld mee te pakken. Bij mechanische stabilisatie beweegt de module juist mee met de bewegingen die jij maakt.

4. Display

Zowel de smartphone van Apple als die van Samsung beschikt over een oled-scherm. Bij het display wint de iPhone 15 op het gebied van aantal pixels: deze heeft een hogere resolutie met 2556 bij 1179 pixels. De Samsung Galaxy S24 bevat een resolutie van 2340 bij 1080 pixels. Dit betekent dat het scherm van de iPhone 15 iets scherper is.

Waar de iPhone 15 het niet wint van de Galaxy S24, is de ververssnelheid van die pixels. Waar menig Android-smartphone allang richting de 90Hz of 120Hz gaat, blijft de iPhone 15 steken op 60Hz. Voor de gemiddelde smartphone-gebruiker is dit wellicht geen opvallend onderdeel, maar voor de tech-fanaat is dit mogelijk een afknapper.

5. Prijs

De iPhone 15 had op de dag van release, 17 september 2023, een adviesprijs van 969 euro. Voor dit prijskaartje krijg je 128GB aan opslag. In het doosje zit een laadkabel, een paar boekjes en de bekende en vertrouwde Apple-sticker.

De Samsung Galaxy S24 is op 17 januari 2024 uitgebracht en had op release-dag een adviesprijs van 899 euro. Dit is voor het instapmodel met 8GB RAM en 128GB opslagruimte. In de doos vind je een usb-c-kabel en een compacte gebruikershandleiding.

Welk toestel voor jou het beste is, kunnen wij natuurlijk niet bepalen. Wel kun je bij Android Planet terecht voor alle info omtrent de Galaxy S24. Check bijvoorbeeld onze Samsung Galaxy S24 review! Meer weten over de iPhone 15, surf dan naar onze zustersite iPhoned.nl, waar je natuurlijk ook de Apple iPhone 15 review vindt.

