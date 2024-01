Nu al te downloaden: de wallpapers van de Samsung Galaxy S24

De gloednieuwe Samsung Galaxy S24 ligt binnenkort in de winkels. Met de officiële wallpapers, die je hier kunt downloaden, krijg je een vleugje van het vlaggenschip op je eigen telefoon.

Download de Samsung Galaxy S24-wallpapers

Android-liefhebbers keken al een tijdje naar de aankondiging van de Samsung Galaxy S24 uit en deze week was het dan eindelijk zover. De Galaxy S24, S24 Plus en S24 Ultra zijn gepresenteerd en liggen binnenkort in de winkels. Bij een nieuw Samsung-vlaggenschip horen ook verse wallpapers, en die download je gemakkelijk op je eigen smartphone.

In totaal zijn er 24 nieuwe wallpapers, waarvan je er hierboven een drietal ziet. De website Ytechb heeft alle achtergronden verzameld en in een Google Drive-map gezet.

Daar kun je ze bekijken, de plaatjes downloaden die je mooi vindt en vervolgens instellen op je eigen smartphone. De wallpapers hebben een hoge resolutie en zien er daardoor lekker scherp uit.

De nieuwe Samsung S24

De Samsung Galaxy S24, S24 Plus en S24 Ultra zijn de nieuwste vlaggenschepen van de fabrikant. Aan de buitenkant lijken ze op de voorgangers, de Galaxy S23-serie, maar er zijn natuurlijk genoeg zaken veranderd. Zo zijn de schermranden dunner en helemaal symmetrisch én hebben alle toestellen een plat scherm. De gebogen randen behoren hiermee tot de verleden tijd.

De S24, het instapmodel, heeft een 6,2 inch-scherm en de nieuwe Exynos 2400-chip. Deze processor zit ook in de Galaxy S24 Plus, die een 6,7 inch-display heeft. Samsung richt zich vooral op kunstmatige intelligentie in de vorm van ‘Galaxy AI’. Dit zijn een aantal slimme softwarefuncties die op de toestellen staan.

Het ultieme Samsung-vlaggenschip is de Galaxy S24 Ultra. De telefoon heeft een groter 6,8 inch-scherm, snellere Snapdragon 8 Gen 3-chip en de beste camera’s van het drietal. De telefoon beschikt bovendien over een forse 5000 mAh en de S-Pen: de stylus waarmee je (aan)tekeningen maakt.

Goed om te weten is dat de Samsung Galaxy S24 en S24 Plus 50 euro goedkoper zijn geworden ten opzichte van de S23-voorgangers. Voor de reguliere S24 betaal je 899 euro, terwijl de Plus-versie 1149 euro kost. De S24 Ultra is daarentegen juist 50 euro duurder en gaat voor 1449 euro over de toonbank.

