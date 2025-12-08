‘Samsung Galaxy S26 kan sneller draadloos opladen’

Geen liefhebber van kabels? Dan hebben we goed nieuws: de Samsung Galaxy S26-telefoons kunnen mogelijk sneller draadloos opladen dan hun voorgangers. We houden nog wel een slag om de arm.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Sneller draadloos opladen voor Samsung Galaxy S26’

Samsung staat niet bekend om de hoge laadsnelheden van zijn telefoons. Wie een Galaxy S25 draadloos van stroom wil voorzien, doet dat met maximaal 15 watt. Daardoor duurt het uren voor het toestel helemaal gevuld is.

Daar komt bij de volgende generatie mogelijk eindelijk verandering in. De Duitse website WinFuture ontdekte dat Samsung aan een nieuwe draadloze oplader werkt die maximaal 25 watt levert. Dat is nog altijd niet enorm rap, de OnePlus 15 haalt bijvoorbeeld 50 watt, maar het zou wel kunnen betekenen dat de Samsung Galaxy S26 sneller draadloos opladen ondersteunt dan zijn voorganger.

Renders van de Samsung Galaxy S26 Ultra

We zeggen nadrukkelijk ‘zou kunnen’ omdat niet duidelijk is of dat voor alle telefoons in de S26-serie geldt. We lazen eerder al dat de S26 Ultra bedraad waarschijnlijk met 60 watt opgeladen kan worden. Mogelijk is de hogere draadloze oplaadsnelheid ook alleen bestemd voor de Ultra en blijft de normale S26 op 15 watt steken.

We verwachten wel dat alle S26-modellen over ingebouwde magneten beschikken. Dat maakt draadloos laden een stuk eenvoudiger omdat je de lader altijd op de juiste plek vastklikt. Daardoor gaat er ook minder stroom verloren.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de Galaxy S26-serie

Samsung presenteert de Galaxy S26-serie waarschijnlijk begin volgend jaar. Hij bestaat weer uit de drie vertrouwde modellen: een relatief compacte Galaxy S26, een grotere S26 Plus en het meest uitgebreide model: de genoemde Galaxy S26 Ultra.

We hebben alle geruchten over de nieuwe smartphones voor je op een rij gezet. De S26 en S26 Plus lijken bijvoorbeeld op Samsungs eigen Exynos 2600-chip te draaien, terwijl de Ultra een Snapdragon 8 Elite Gen 5 krijgt. Dat toestel zou ook een speciaal privacyscherm krijgen, waardoor omstanders niet kunnen zien wat je op je telefoon uitspookt.

Geen Samsung-nieuwtjes missen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en download de Android Planet-app!