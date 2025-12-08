‘Samsung Galaxy S26 kan sneller draadloos opladen’

Mike Peek
Mike Peek
8 december 2025, 9:06
2 min leestijd
‘Samsung Galaxy S26 kan sneller draadloos opladen’

Geen liefhebber van kabels? Dan hebben we goed nieuws: de Samsung Galaxy S26-telefoons kunnen mogelijk sneller draadloos opladen dan hun voorgangers. We houden nog wel een slag om de arm.

Lees verder na de advertentie.

‘Sneller draadloos opladen voor Samsung Galaxy S26’

Samsung staat niet bekend om de hoge laadsnelheden van zijn telefoons. Wie een Galaxy S25 draadloos van stroom wil voorzien, doet dat met maximaal 15 watt. Daardoor duurt het uren voor het toestel helemaal gevuld is.

Daar komt bij de volgende generatie mogelijk eindelijk verandering in. De Duitse website WinFuture ontdekte dat Samsung aan een nieuwe draadloze oplader werkt die maximaal 25 watt levert. Dat is nog altijd niet enorm rap, de OnePlus 15 haalt bijvoorbeeld 50 watt, maar het zou wel kunnen betekenen dat de Samsung Galaxy S26 sneller draadloos opladen ondersteunt dan zijn voorganger.

samsung galaxy s26 ultra renders gelekt
Renders van de Samsung Galaxy S26 Ultra

We zeggen nadrukkelijk ‘zou kunnen’ omdat niet duidelijk is of dat voor alle telefoons in de S26-serie geldt. We lazen eerder al dat de S26 Ultra bedraad waarschijnlijk met 60 watt opgeladen kan worden. Mogelijk is de hogere draadloze oplaadsnelheid ook alleen bestemd voor de Ultra en blijft de normale S26 op 15 watt steken.

We verwachten wel dat alle S26-modellen over ingebouwde magneten beschikken. Dat maakt draadloos laden een stuk eenvoudiger omdat je de lader altijd op de juiste plek vastklikt. Daardoor gaat er ook minder stroom verloren.

Meer over de Galaxy S26-serie

Samsung presenteert de Galaxy S26-serie waarschijnlijk begin volgend jaar. Hij bestaat weer uit de drie vertrouwde modellen: een relatief compacte Galaxy S26, een grotere S26 Plus en het meest uitgebreide model: de genoemde Galaxy S26 Ultra.

We hebben alle geruchten over de nieuwe smartphones voor je op een rij gezet. De S26 en S26 Plus lijken bijvoorbeeld op Samsungs eigen Exynos 2600-chip te draaien, terwijl de Ultra een Snapdragon 8 Elite Gen 5 krijgt. Dat toestel zou ook een speciaal privacyscherm krijgen, waardoor omstanders niet kunnen zien wat je op je telefoon uitspookt.

Geen Samsung-nieuwtjes missen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en download de Android Planet-app!

Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bron: WinFuture
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Geruchten Android Smartphones Samsung Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy S26 Plus Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung telefoon kopen

Bekijk ook

Overzicht: dit weten we al over de Samsung Galaxy S26-serie

Overzicht: dit weten we al over de Samsung Galaxy S26-serie

2 december 2025

Downloaden maar: officiële Samsung Galaxy S26 wallpapers

Downloaden maar: officiële Samsung Galaxy S26 wallpapers

1 december 2025

Gerucht: Samsung Galaxy S26 Ultra krijgt grotere accu (maar…)

Gerucht: Samsung Galaxy S26 Ultra krijgt grotere accu (maar…)

24 november 2025

‘Samsung Galaxy A57 wordt “sneller” dan Galaxy S26’

‘Samsung Galaxy A57 wordt “sneller” dan Galaxy S26’

19 november 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren