‘Samsung Galaxy S25 FE voor het eerst te zien op echte foto’s’

Samsung presenteert de Galaxy S25 FE zeer binnenkort en het toestel is nu voor het eerst te zien op echte foto’s. De schermranden lijken iets dunner te worden dan bij zijn voorganger.

‘Foto’s gelekt van Samsung Galaxy S25 FE’

De Galaxy S25-familie krijgt er mogelijk morgen, op 4 september, een nieuw lid bij. We hebben het uiteraard over de betaalbare Samsung Galaxy S25 FE, waarvan nu voor het eerst foto’s in het wild zijn gelekt. Ze zijn afkomstig van insider Firas Alkasah op X.

Het toestel lijkt dunnere schermranden te krijgen dan zijn voorganger, de Galaxy S24 FE. Alleen aan de onderkant zien we nog een iets dikkere ‘kin’, die ontbreekt op de échte vlaggenschepen van Samsung, zoals de Galaxy S25 en Galaxy S25 Plus. Aan de achterzijde zijn de drie vertrouwde lenzen te zien, die los uit de behuizing steken. Daar is een kleine zilveren ring op aangebracht.

De Galaxy S25 FE krijgt weer een 6,7 inch-oled-scherm en draait op een Exynos 2400-chip. Die is ietsje sneller dan de Exynos 2400e-processor uit de S24 FE, maar trager dan de Snapdragon 8 Elite van de andere S25-telefoons. De accu groeit van 4700 naar 4900 mAh en laadt op met 45 watt. Dat was bij het vorige model nog 25 watt. Als het goed, zit hij dus eerder vol.

Daarnaast beschikt het toestel, ondanks de tragere processor, als het goed is over alle AI-functies die ook op de duurdere smartphones in deze serie te vinden zijn. Denk daarbij aan Now Brief, waarmee je drie keer per dag een overzicht krijgt met voor jou belangrijke informatie.

Mogelijk goedkoper dan voorganger

Héél groot is het verschil tussen de Galaxy S25 FE en de S24 FE niet. Dat is natuurlijk jammer, maar er staat mogelijk wel een lager prijskaartje tegenover. De goedkoopste variant zou 679 euro kosten. De Galaxy S24 FE ging vorig jaar voor 749 euro over de toonbank. Omdat hij inmiddels al een poosje op de markt is, haal je hem inmiddels veel goedkoper in huis: voor € 420,- is hij de jouwe.

Ga jij de Samsung Galaxy S25 FE kopen? Laat het weten in de reacties en schrijf je dan direct even in voor de nieuwsbrief.